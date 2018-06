Historický vlak bude v Ružomberku premávať od konca júna do septembra

Prvá jazda vlakom sa uskutočnila začiatkom júna na podujatí Korýtkofest, ktorý bol zároveň oslavou 110. výročia prvej jazdy vlaku medzi Ružomberkom a Korytnicou.

Ružomberok 29. júna (TASR) – Liptov bude od prvého prázdninového víkendu bohatší o ďalšiu turistickú atrakciu. Je ňou historický vláčik Korýtko, ktorý bude premávať z hlavnej stanice v Ružomberku po niekdajšiu zápalkáreň na Šoltésovej ulici. Cyklisti túto lokalitu poznajú ako začiatok trasy Cyklokorytničky. Nová atrakcia zostane v prevádzke každý víkend a sviatok od 30. júna do 2. septembra.



Prvá jazda vlakom sa uskutočnila začiatkom júna na podujatí Korýtkofest, ktorý bol zároveň oslavou 110. výročia prvej jazdy vlaku medzi Ružomberkom a Korytnicou. "Legendárna a v minulosti veľmi obľúbená železnica ožíva po 40 rokoch nečinnosti. Bohužiaľ, celá trať z Ružomberka sa nám nezachovala. S partnermi sme oživili aspoň trojkilometrový úsek, ktorý, veríme, bude peknou atrakciou pre dovolenkárov a prázdninujúcich. Predstaví im a viac poodhalí aj túto krásnu časť liptovského regiónu," povedal jeden z aktivistov, vďaka ktorým vláčik opäť ožíva, Miroslav Klíma.



Projekt realizuje v spolupráci s mestom Ružomberok a aktivistami Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov, ktorá naň použila prostriedky z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 20.900 eur. "Vláčik bude mať pripojený aj nákladný vozeň na bicykle, čím je ideálnym prostriedkom na presun z Ružomberka na začiatok Cyklokorytničky. Využiť ho teda môžu aj cyklisti z iných častí Slovenska, ktorí sa vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko dovezú do Ružomberka," uviedla manažérka OOCR Región Liptov Katarína Šarafínová.



Dodala, že vďaka vláčiku sa dostane do Revúckej doliny viac turistov, ktorí tak môžu postupne objavovať jej krásy. Okrem cyklistiky si môžu návštevníci spraviť aj turistické výlety na Brankovský vodopád či do Vlkolínca.