Hrad Strečno počas marcových víkendov otvorí svoje brány

Strečno 17. marca (TASR) – Brány hradu Strečno otvorí Považské múzeum v Žiline už počas tohto a budúceho marcového víkendu (17. – 18. 3. a 24. – 25. 3.), a to v čase od 9.00 do 15.00 hod. TASR o tom informovala marketingová pracovníčka Považského múzea v Žiline Michaela Koláriková.



Počas Veľkej noci bude jeho expozícia prístupná verejnosti od Veľkého piatku až po Veľkonočný pondelok. Posledný vstup do hradu je v rovnaký čas, ako je čas zatvorenia pokladne. „Návštevníkom aktuálne ponúkame ako súčasť prehliadky hradu jedinečnú trojrozmernú výstavu s názvom Život v oblakoch – vysokohorské živočíchy, ktorú pripravili zoológ Ladislav Hlôška z Považského múzea v Žiline a ornitológ a ekológ Miroslav Saniga z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied vo Zvolene,“ priblížila Koláriková. Výstava podľa nej pútavou formou ponúkne fascinujúci pohľad na život vysokohorských živočíchov v ich prirodzenom prostredí.



Od apríla môžu návštevníci do hradu vstúpiť denne, od pondelka do nedele, v čase od 9.00 do 17.00 hod. „Slávnostné otvorenie hradu sme naplánovali na nedeľu 29. apríla, keď budú môcť naši návštevníci prežiť deň so Žofiou Bosniakovou, najznámejšou obyvateľkou hradu. Pripravili sme novú formu sprevádzania, ktorú, ak sa bude návštevníkom páčiť, budeme aplikovať počas sezóny aj v ďalších vybraných termínoch,“ doplnila správkyňa hradu Strečno Katarína Repáňová.