Kežmarský a Spišský hrad slávnostne otvoria letnú turistickú sezónu

Spišské Podhradie/Kežmarok 3. mája (TASR) – Ďalšie dva hrady na Spiši cez víkend slávnostne otvoria svoje brány pred letnou turistickou sezónou. Na Spišskom hrade sa môžu návštevníci v sobotu 5. mája tešiť na rinčanie zbraní, salvy z diel, ladné pohyby tanečníc, ochutnávky v hradnej kuchyni či krik kata ozývajúci sa z hradnej mučiarne. TASR o tom informovala Dáša Uharčeková Pavúková zo Slovenského národného múzea Spišského múzea v Levoči.



„Slávnostné otvorenie letnej turistickej sezóny sa bude niesť v duchu návratu hradného pána a panej na svoje sídlo v dobovom sprievode, a to v sobotu o 13. hodine. V programe vystúpia skupiny historického šermu Páni Spiša, Vikomt, Morová rana, tanečné skupiny Shaden profi a Fatima, hudobná skupina Shaman,“ priblížila Uharčeková Pavúková. Svoje príbehy a legendy, spojené s históriou Spišského hradu zároveň predstavia unikátne mramorové živé sochy. Počas dňa si budú môcť návštevníci urobiť aj svoj vlastný originálny hradný hrnček.



„V nedeľu sa o 10. hodine bude konať slávnostná sv. omša v hradnej kaplnke sv. Alžbety,“ doplnila Uharčeková Pavúková s tým, že od 1. mája je Spišský hrad otvorený denne od 9. do 19. hodiny s posledným vstupom o 18. hodine. Zároveň upozornila, že pre vysokú koncentráciu návštevníkov, ktorá prispieva k nezvratnej devastácii pôvodného stredovekého schodiska a kamenných prvkov na hradnej veži, bude od mája do septembra 2018 hradná veža počas prvých nedieľ v mesiaci pre návštevníkov z technických príčin zatvorená. Súčasťou letného programu bude na Spišskom hrade 19. mája tajomná noc múzeí so živými sochami, od 5. do 15. júna je pre školské skupiny pripravené Hradohranie a 4. augusta sa môžu návštevníci tešiť na medzinárodný kultúrny festival súHRADnice. Vlani prešlo bránami Spišského hradu takmer 212.600 návštevníkov.



Okrem Spišského hradu slávnostne otvára v nedeľu svoje brány aj ten kežmarský. Riaditeľka Múzea v Kežmarku Erika Cintuľová pre TASR uviedla, že počas otvorenia sa budú môcť návštevníci voľne pohybovať po hrade. „Bežne to takto nerobíme, pretože nemáme dostatok ľudí, aby strážili zbierky. Teraz výnimočne nám pomôžu študenti z Hotelovej akadémie študujúci cestovný ruch, ktorí budú v jednotlivých miestnostiach a poskytnú návštevníkom aj odborný výklad,“ upozornila. Jednou z hlavných noviniek pred letnou sezónou je nová maketa hradu z obdobia renesancie. Vo vstupnej hale sú zároveň umiestnené ručne maľované erby všetkých majiteľov hradu. „Okrem toho ponúkame návštevníkom reinštalované expozície cechy a remeslá, streleckého spolku, výstavy venované Dr. Alexandrovi a rodine Tököli a čaká nás reinštalácia v radničnej miestnosti a v severovýchodnom trakte hradu pribudne nová expozícia, také menšie lapidárium,“ doplnila Cintuľová.



V súčasnosti finišuje v Kežmarku rekonštrukcia hradu, momentálne prebiehajú reštaurátorské práce na portáloch na štvorhrannej veži a následne sa budú robiť sanačné omietky na hladomorni, štvorhrannej veži a spojovacích traktoch. „Do konca júna bude ten Kežmarský hrad taký krásny, ako sme si predstavovali, veľmi sa z toho tešíme,“ konštatovala riaditeľka s tým, že počas sezóny sa môžu návštevníci tešiť aj na tradičné rozprávky na hrade, divadelné predstavenia a koncerty na nádvorí a napríklad 16. mája je pripravené podujatie Noc literatúry.