Malé lavínové nebezpečenstvo platí len v najvyšších polohách

V sobotu ráno bolo na horách zamračené počasie s hmlou v nížinách alebo nízkou oblačnosťou, fúkal slabý severozápadný vietor, ktorý v nárazoch dosahoval 14 kilometrov za hodinu.

Liptovský Hrádok 11. mája (TASR) - V najvyšších polohách Vysokých, Západných a Nízkych Tatier (nad 1000 metrov nad morom) platí malé lavínové nebezpečenstvo – prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informoval o tom Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby v Liptovskom Hrádku.



„Starý, podkladový sneh je už všeobecne dobre spevnený. Nový sneh z poslednej periódy sneženia (do 25 centimetrov) nie je dostatočne zviazaný s podkladovou vrstvou a na veľmi strmých svahoch ho možno veľkým dodatočným zaťažením uvoľniť."



"S príchodom oteplenia je možné uvoľnenie malých spontánnych kĺzavých lavín na veľmi strmých svahoch všetkých expozícií,“ priblížil Buliak s tým, že tendencia lavínového nebezpečenstva bude vplyvom oteplenia v poludňajších hodinách jemne stúpajúca.



V sobotu ráno bolo na horách zamračené počasie s hmlou v nížinách alebo nízkou oblačnosťou, fúkal slabý severozápadný vietor, ktorý v nárazoch dosahoval 14 kilometrov za hodinu. Teplota vzduchu sa pohybovala o 7:00 h v rozpätí od -4 do 6 stupňov Celzia. Za poslednú periódu sneženia pripadlo do 25 cm nového prachového snehu prevažne na severných svahoch Vysokých a Západných Tatier.



„Vplyvom silného vetra bol tento sneh previevaný na záveterné strany svahov a na hrebeňoch vytvoril preveje. Sneh vplyvom silného slnečného žiarenia relatívne rýchlo sadá a prerába sa. Severné svahy Západných a Vysokých Tatier majú od pásma lesa stále bohatú snehovú pokrývku s výškou 50 až 100 centimetrov. Južné orientácie majú súvislú snehovú pokrývku od 2000 metrov nad morom, ktorá rýchlo ubúda. Vo Veľkej a Malej Fatre je už len nesúvislá snehová pokrývka,“ doplnil Buliak.