Na Spiši pribudnú vďaka európskym fondom ďalšie cyklotrasy

Spišská Belá 9. júla (TASR) – Na Spiši pribudnú ďalšie cyklotrasy, mesto Spišská Belá spolu s ďalšími ôsmimi partnermi bolo totiž úspešné s cezhraničným slovensko-poľským projektom "Historicko–kultúrno–prírodná cesta okolo Tatier – III. etapa". „Celková hodnota projektu, ktorý sme podali v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020, je viac ako 4,7 milióna eur. Z toho požadovaný finančný príspevok z európskeho fondu regionálneho rozvoja je niečo cez štyri milióny eur. Vďaka tomu sa dostaneme zo Ždiaru až po Popradu po samostatnej cyklotrase,“ informoval primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak.



Vedúcim projektu je Európske zoskupenie územnej spolupráce Tatry a žiadosť podali ešte v novembri 2017 spolu s ďalšími partnermi, ktorými sú gmina Czarny Dunajec, mesto Nowy Targ, gmina Nowy Targ, gmina Szaflary, mesto Spišská Belá, obec Huncovce, obec Veľká Lomnica a obec Hniezdne. „Tí budú v rokoch 2019–2020 realizovať dohromady 26 kilometrov cyklistických chodníkov, spájajúcich existujúce chodníky s unikátnymi prírodnými a kultúrnymi hodnotami pohraničia a zabezpečujúcimi neprerušenosť cesty,“ objasnil Bieľak. Na slovenskej strane tak vzniknú ďalšie kilometre asfaltových chodníkov, ktoré prepoja doteraz vybudované cyklotrasy. Naplánované sú tiež propagačné a informačné aktivity a vytvorenie systému certifikácie poľských a slovenských miest priaznivých pre cyklistov na Ceste okolo Tatier.



„Na území nášho mesta vybudujeme dva nové úseky, ktoré definitívne prepoja Spišskú Belú s Kežmarkom. Zároveň prídeme s cyklotrasou aj na hranicu katastra so Slovenskou Vsou, čo znamená, že sa buduje ďalší úsek cyklotrasy Spišská Belá – Stará Ľubovňa s napojením na Eurovello 11,“ doplnil primátor s tým, že v Spišskej Belej sa dobuduje chýbajúci úsek Strážky – Spišská Belá 2. etapa v dĺžke cez dva kilometre. Zároveň pribudne 1,5-kilometrová trasa v smere na Slovenskú Ves po rieku Biela pri malej vodnej elektrárni Myší vŕšok. „Celkové náklady projektu pre mesto Spišská Belá sú naplánované na sumu viac ako 462.000 eur, z toho dotácia z európskych fondov tvorí necelých 400.000 eur a zo štátneho rozpočtu viac ako 46.000 eur,“ konkretizoval Bieľak. Zvyšok nákladov dofinancuje samospráva. Obdobie realizácie projektu je od októbra tohto roku do septembra 2020. Primátor však predpokladá, že úseky v Spišskej Belej by mohli byť zrealizované do jesene budúceho roka.



V rámci 3. etapy Cesty okolo Tatier sa vybuduje cyklotrasa aj cez Huncovce a tiež prieťah obce Veľká Lomnica, čo umožní spojiť súčasnú trať za Kežmarkom pri turbíne až po čistiareň v popradskej mestskej časti Matejovce. „Po úspešnom zrealizovaní tohto projektu sa tak dostaneme po chodníku zo Ždiaru až do Popradu,“ upozornil beliansky primátor. V rámci cezhraničnej výzvy schválili aj ďalšie dva slovensko-poľské projekty na podporu budovania cyklistickej infraštruktúry v regióne. Mesto Vysoké Tatry vybuduje trať medzi Tatranskou Lomnicou a Tatranskou Kotlinou s napojením na Beliansku cyklotrasu pri Čarde v Tatranskej Kotline. Rovnako sa zrealizuje chodník medzi Mníškom nad Popradom a Starou Ľubovňou ako začiatok medzinárodnej cyklotrasy Eurovello 11 s budúcim pokračovaním na Lipany a Prešov.