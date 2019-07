Odvážne deti môžu absolvovať nočnú prehliadku Oravského hradu

Oravský hrad, vybudovaný na skale nad riekou Orava v Oravskom Podzámku ako orlie hniezdo, je jednou z najväčších turistických atrakcií severného Slovenska.

Oravský Podzámok 23. júla (TASR) – Pre deti, ktoré majú odvahu navštíviť Oravský hrad po zotmení, môžu v piatok 26. júla absolvovať nočnú prehliadku. Hrad sa tento rok premení na rozprávkovú pesničkovú krajinu, v ktorej sa postrácali všetky noty.



„Z detí sa stanú malí muzikanti. Budú pomáhať víle Pesničke nájsť správne noty, aby opäť mohla rozveseľovať všetkých obyvateľov kráľovstva. Večerná prechádzka tajomným Oravským hradom je venovaná hlavne mladším deťom a ich rodičom,“ priblížila riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.



Prehliadku oživia rozprávkové i nadprirodzené bytosti a ich príbehy. Vstupy do hradu budú každých 15 minút od 18.30 h do 22.30 h.



Oravský hrad, vybudovaný na skale nad riekou Orava v Oravskom Podzámku ako „orlie hniezdo“, je jednou z najväčších turistických atrakcií severného Slovenska. Hrad začali budovať na mieste starého dreveného hrádku po tatárskom vpáde v roku 1241. Tvorí ho rad budov sledujúcich tvar hradného vrchu a brala. V roku 1556 sa dostal do rúk Thurzovcom, ktorí uskutočnili jeho najrozsiahlejšiu prestavbu. Dnešnú podobu dostal Oravský hrad v roku 1611.