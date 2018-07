Vyhliadkovú vežu nad Bojnicami už sprístupnili verejnosti

Vyhliadková veža s prevýšením asi 30 metrov má oceľovú konštrukciu a drevenú lávku, stúpanie na nej je šesť percent.

Bojnice 9. júla (TASR)- Novú turistickú atrakciu nad Bojnicami už sprístupnili verejnosti. Vyhliadkovú vežu, z ktorej je možné vidieť Prievidzu a Bojnice, investor otvoril v týchto dňoch. Zatiaľ funguje v skúšobnej prevádzke.



"Myslím si, že je to veľmi dobrá stavba, prvotriedna kvalita, nenašli sme žiadne veľké problémy. Čo sa týka kolaudácie, samozrejme, sú nejaké kolaudačné chyby, nedorobky, ktoré sú predovšetkým na okolí. Ich odstránenie bude trvať asi dva týždne," povedal pre TASR generálny riaditeľ Kúpeľov Bojnice Slavomír Eliaš.



Veža podľa neho nie je v podobe, že by investor rozdeľoval jej predčasné a trvalé užívanie, s ňou súvisiace služby však budú postupne nabiehať. "Keby sme to chceli urobiť všetko naraz, jej otvorenie by bolo oveľa neskôr. Tie veci, od ktorých závisí bezproblémová prevádzka, treba robiť v prvom rade a postupne," ozrejmil.



Vyhliadková veža s prevýšením asi 30 metrov má oceľovú konštrukciu a drevenú lávku, stúpanie na nej je šesť percent. Súčasťou stavby je i tobogan, ktorým sa návštevníci môžu spustiť z vrcholu veže nadol. Vstup na vyhliadku je spoplatnený.



Pôvodný zámer kúpeľov počítal s výstavbou veže s prevýšením 60 metrov, s čím však nesúhlasili pamiatkari. Kúpele sa podľa ich riaditeľa budú snažiť dosiahnuť súhlas s jej ďalším zvýšením. Náklady na výstavbu veže predstavovali 2,12 milióna eur. Dodávateľom prác bola firma z Českej republiky. Výstavba veže si mala podľa tvrdenia riaditeľa kúpeľov vyžiadať výrub štyroch alebo piatich stromov.



S novou vyhliadkou súvisí aj ďalšia plánovaná infraštruktúra. "Infraštruktúra bude pomerne rozsiahla. Predpokladám, že do roka by sme mali mať lanovku z priestoru na kúpalisku Čajka do tohto priestoru. Potom, ako sme zatiaľ dohodnutí s riaditeľom zoologickej záhrady, by sme otvorili horný vstup do zoologickej záhrady, čím sa presmeruje tok turistov voči súčasnému na budúci opačný. Chceme postaviť veľkokapacitný komplex pre autá, stadiaľ turisti vystúpia, idú na lanovku, prídu do priestoru veže, stadiaľ budú pokračovať do zoologickej záhrady a vrátia sa naspäť do toho istého miesta, skadiaľ prišli," načrtol Eliaš.



Nová atrakcia má prispieť k rozvoju turizmu v regióne, hlavným zámerom investora je v tejto súvislosti zmeniť charakter návštevníkov kúpeľného mesta z jednodňových na takých, ktorí sa tam zdržia viac dní. Kúpele už dávnejšie vybudovali nad Bojnicami i menšiu vyhliadku, tá však bývala terčom vandalov, preto ju zamykajú.