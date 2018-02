Návštevníci Jasnej si budú môcť vyskúšať olympijské disciplíny

SOV prinesie do strediska v Nízkych Tatrách Arénu slovenského olympijského tímu, ktorej hlavný program sa uskutoční na dvoch nástupných miestach lanoviek v lokalite Biela Púť a Priehyba.

Demänovská Dolina 9. februára (TASR) – Pre návštevníkov skiareálu Jasná sú počas víkendu (9. - 11.2.) pripravené olympijské disciplíny ako slalom, curling, biatlon, snoubording či sánkovanie. Slovenský olympijský výbor prinesie do strediska v Nízkych Tatrách Arénu slovenského olympijského tímu, ktorej hlavný program sa uskutoční na dvoch nástupných miestach lanoviek v lokalite Biela Púť a Priehyba. Informovala o tom hovorkyňa Tatry Mountain Resorts (TMR) Zuzana Fabianová.



Program sa začne v piatok podvečer. „Slávnostný symbolický ceremoniál s olympijskou pochodňou a zapálením ohňa v Jasnej odštartuje o 17.00 h na Bielej Púti,“ uviedla marketingová riaditeľka TMR Sylvia Artzová.



V sobotu čakajú na návštevníkov skiareálu športové zóny s olympijskými disciplínami v lokalite Priehyba v čase od 9. do 15. hodiny. „Lyžovačku si môžu spestriť slalomovými pretekmi či vyskúšať si olympijské disciplíny pod Chopkom,“ doplnila hovorkyňa TMR.



Od nedele 11. do nedele 25. februára sa počas dennej prevádzky strediska v lokalite Brhliská otvorí Olympic Park s ohradenou sánkarskou dráhou, meranou lyžiarskou traťou a vynoveným snowparkom.



„Doprava do Jasnej bude tak ako aj po iné víkendové dni regulovaná a posilnená skibusovou a transferovou dopravou,“ informovala Fabianová s tým, že informácie k Aréne slovenského olympijského tímu v stredisku a grafikonom skibusov sú dostupné aj na stránke www.jasna.sk.