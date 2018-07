TV Turiec dostane dotáciu na dokumenty o Martinskej deklarácii a ČSR

Televízia vytvorí ucelený materiál s pracovným názvom Spoločná Československá republika a jej 100. výročie vzniku v Martine.

Martin 22. júla (TASR) – Na spracovanie októbrových osláv 100. výročia vzniku Československej republiky a Martinskej deklarácie, ale aj sériu dokumentov o tomto období a tvorbu nových relácií, získa Televízia (TV) Turiec v Martine 25.000 eur z mestského rozpočtu. Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) o tom rozhodli na zasadnutí v uplynulom týždni.



Slovenská národná rada vyhlásila 30. októbra 1918 v Martine Deklaráciu slovenského národa a prijala základný štátoprávny dokument novovytvorenej Československej republiky. "Ústredné oslavy 100. výročia vzniku ČSR by mali byť v Prahe a v Martine. S tým sa samozrejme vynárajú aj rôzne podujatia a potreba ich technického zabezpečenia. Chceme, aby to bolo dôstojné a ukázali sme sa v dobrom svetle," povedal predseda kultúrnej komisie martinského MsZ Martin Lechan.



Podľa schválenej dôvodovej správy TV Turiec spravodajsky spracuje jednotlivé podujatia na oslavu 100. výročia vzniku Československej republiky a podpísania Martinskej deklarácie. "Je dôležité tieto udalosti zaznamenať aj pre budúce generácie. V 21. storočí je zachovanie informácií v digitálnej podobe už samozrejmosťou. Televízia vytvorí ucelený materiál s pracovným názvom Spoločná Československá republika a jej 100. výročie vzniku v Martine. Dokument bude aj výpoveďou ľudí z regiónu v pozadí osláv tak významnej historickej udalosti," uvádza sa v dôvodovej správe.



TV Turiec má vďaka schváleným finančným prostriedkom vytvoriť aj dve nové relácie Tip na víkend a Viete kde bývate?. "V Tipe na víkend by mali byť informácie pre divákov o akciách, ktoré sa budú v meste konať nasledujúci víkend. Cieľom je, aby sa podujatia organizované v Martine viac dostali do povedomia ľudí. Relácia Viete kde bývate? by zas mala prinášať informácie o životoch významných osobností, podľa ktorých sú pomenované ulice v meste," píše sa v dôvodovej správe.