TVORIA SA KOLÓNY: Na vjazdoch do Bratislavy sa zdržíte 10 až 25 minút

Podľa Zelenej vlny RTVS sa vodiči v kolóne na diaľnici D1 od Zlatých pieskov po Prístavný most zdržia približne 20 minút.

Bratislava 12. marca (TASR) – Na vjazdoch do hlavného mesta musia aj počas utorkového rána vodiči rátať so zdržaním a kolónami. Zhustená premávka spomaľujúca prejazd je aj v uliciach Bratislavy.



Podľa Zelenej vlny RTVS sa vodiči v kolóne na diaľnici D1 od Zlatých pieskov po Prístavný most zdržia približne 20 minút. Za Bernolákovom v smere do Bratislavy odhadujú zdržanie na 25 minút. Približne 20-minútové zdržanie je podľa hlásení Zelenej vlny aj na Račianskej ulici a Ulici Svornosti v hlavnom meste.



Stellacentrum informuje, že situáciu na D1 v smere na Prístavný most komplikuje nehoda pred pripájačom z Galvaniho ulice, blokovaný je ľavý jazdný pruh. V Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a Bratislavy je zdržanie približne 15 minút. Z diaľnice D2 za Stupavou v smere do Bratislavy hlási Stellacentrum 10-minútové zdržanie.