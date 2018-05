Týždeň českej gastronómie priniesol na Oravu tradičné jedlá od susedov

Rozdielov medzi českou a slovenskou kuchyňou podľa majiteľa reštaurácie nie je až tak veľa.

Dolný Kubín 31. mája (TASR) – Valašská kyselica, pstruhy na masle, hovädzia pečienka či zemelbába – to sú len niektoré z tradičných českých jedál, ktoré si v tomto týždni môžu nechať naservírovať obyvatelia Dolného Kubína v miestnych reštauráciách v rámci Týždňa českej gastronómie. Ten pripravila radnica v spolupráci s dolnokubínskymi prevádzkami pri príležitosti osláv 50. výročia družobného partnerstva s mestom Pelhřimov.



"Do akcie sa zapojilo 11 reštauračných zariadení. Aj touto sprievodnou akciou by sme chceli Dolnokubínčanom priblížiť a ponúknuť tradičnú českú kuchyňu, aby tak mali možnosť zažiť chute a vône Česka na Orave," uviedol pre TASR dolnokubínsky hovorca Martin Buzna.



Reštauračné zariadenia ponúkajú gastronomickú klasiku, ktorú vyberali najmä v závislosti od jednotlivých regiónoch Česka. "V našom dennom menu máme valašskú kyselicu, rarášky, Švejkov guláš, zemelbábu, znojemskú hovädziu pečienku a mnohé ďalšie špeciality," vymenoval majiteľ jedného z dolnokubínskych penziónov Jozef Gustiňák.



Nakoľko ide o denné menu a vzhľadom na aktuálne teplé počasie majú najväčší úspech recepty, ktoré sú odľahčené. "Určite rarášky na zeleninovom tanieri. Možno keby bolo chladnejšie, keďže i počasie je veľmi dôležité pri výbere a konzumácii jedla, určite by bodovala údená krkovička so špenátom a zemiakovými knedľami," dodal Gustiňák.



Rozdielov medzi českou a slovenskou kuchyňou podľa majiteľa reštaurácie nie je až tak veľa. "Tých 75 rokov, ktoré sme žili v spoločnom štáte a predtým, počas Rakúska-Uhorska, je poznať aj v kuchyni. Je to o regiónoch. Česká kuchyňa ako celok je viac mäsová. Juhočeská je zameraná na ryby. Valašsko je kraj, ktorý je veľmi podobný Orave, tam je to zas o údených mäsách a jahňacine," vysvetlil.



Oslavy 50. výročia družobného partnerstva Dolného Kubína a Pelhřimova vyvrcholia sobotňajším (2.6.) kultúrnym programom na Hviezdoslavovom námestí. V septembri sa presunú na juhovýchod Česka.