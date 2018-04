Dvaja Slováci pracujúci v Rakúsku dostali osýpky

V oblasti Dolného Rakúska, ktoré susedí s Bratislavským krajom, bolo od začiatku roka do 6.4. zaznamenaných 13 prípadov ochorení na osýpky.

Bratislava 23. apríla (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva eviduje v roku 2018 dva nové prípady osýpok u Slovákov, ktorí pracujú v Rakúsku. Ide o 40-ročnú ženu a 46-ročného muža z Bratislavského kraja. Hlavný hygienik SR Ján Mikas upozorňuje, že podľa poslednej kontroly v Bratislavskom kraji klesla zaočkovanosť proti osýpkam pod hranicu 95 percent.



V oblasti Dolného Rakúska, ktoré susedí s Bratislavským krajom, bolo od začiatku roka do 6.4. zaznamenaných 13 prípadov ochorení na osýpky. Vyplýva to z údajov rakúskeho ministerstva zdravotníctva. V celom Rakúsku eviduje Európske centrum pre kontrolu a prevenciu ochorení 29 prípadov osýpok.



"Epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, so sídlom v Bratislave vykonali príslušné protiepidemické opatrenia na zabránenie šírenia osýpok," konštatoval Mikas. Pripomína však lekárom, aby pri podozrivých príznakoch mysleli aj na toto ochorenie. Epidemiologickú situáciu na Slovensku aj v okolitých krajinách ÚVZ naďalej monitoruje.



Osýpky patria medzi najzávažnejšie ochorenia detského veku, spoznať ich možno podľa charakteristických vyrážok. Sú veľmi nákazlivé, vírus sa šíri vzduchom. Spôsobujú časté komplikácie – zápaly priedušiek, pľúc i centrálneho nervového systému. Ochorenie môže byť aj smrteľné.



Najúčinnejším preventívnym opatrením proti osýpkam je očkovanie. To je povinné, robí sa najskôr v prvom dni 15. mesiaca života, najneskôr v 18. mesiaci, preočkovanie sa vykonáva v 11. roku života.