U nás aj psy jedia praženicu, hovorí krasličiarka A. Danková

Bzenica 19. apríla (TASR) - U nás aj susedove psy jedia praženicu, hovorí s úsmevom pani Anna Danková zo Bzenice v okrese Žiar nad Hronom, ktorá sa približne päť rokov venuje výrobe veľkonočných kraslíc.



Jej doménou sú madeirové kraslice, ktoré vytvára pomocou vŕtačky a horúceho vosku. Cudzie jej však nie sú ani ďalšie techniky. Kraslice zdobí aj pomocou servítkovej techniky, leptaním či škrabaním.



Na škodu podľa jej slov je, že na Slovensku je problém zohnať škrupinky husacích a kačacích vajec. Vo svojej výrobe preto používa poľské vajcia. Naopak, slepačie sú domáce, slovenské.



"Vajíčka robím skoro celý rok, pretože by som to nezvládla spraviť za tie tri - štyri mesiace, čo sú od Nového roka po veľkonočné sviatky," uviedla Danková. Svoje skúsenosti rada posúva aj ďalej, zdobeniu vajíčok priúča aj deti počas rôznych tvorivých dielní.



"Sto ľudí, 100 chutí," hovorí na margo zákazníkov, ktorých má z celého Slovenska, a dokonca aj za hranicami. Kraslice Dankovej putovali poštou aj do španielskeho mesta Alicante, kde zdobia miestnu reštauráciu.