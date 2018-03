V Ubli otvorili zariadenie pre seniorov, zriadili pre nich aj klub

Aj toto sú novinky, ktorými chce prihraničná obec Ubľa v Sninskom okrese udržať obyvateľov v regióne.

Ubľa 7. marca (TASR) – Zariadenie pre seniorov, ale aj klub pre starších ľudí fungujúci na dobrovoľnej báze. Aj toto sú novinky, ktorými chce prihraničná obec Ubľa v Sninskom okrese udržať obyvateľov v regióne.



Zariadenie pre seniorov je zamerané na nepretržitú 24-hodinovú pobytovú opatrovateľskú starostlivosť o starších ľudí. Jeho kapacita je 18 osôb, z toho pri 12 klientoch sa špecializujú na konkrétne choroby, ako sú napr. Alzheimerova či Parkinsonova. "Do zariadenia sú prijímaní na základe svojej žiadosti a následne rozhodnutia obce a posúdenia ich odkázanosti na túto starostlivosť. Momentálne je stav plný," uviedla pre TASR starostka obce a tiež iniciátorka celej myšlienky Nadežda Sirková. Otvorili ho pritom v polovici januára tohto roka. Prevádzkuje ho nezisková organizácia Kosmatec.



Zamestnanie tu našlo desať žien z obce. "Tá im vyšla v ústrety, ponúkla priestory na prenájom za symbolické jedno euro na mesiac. Ide o opustenú budovu v areáli základnej školy, v ktorej sa minimálne 35 rokov nič nedialo. Je to prízemný pavilón s vlastným vchodom i dvorom. Priestory si samy zrekonštruovali," vysvetlila Sirková s tým, že všetky ďalšie náklady i samotná prevádzka sú v kompetencii neziskovej organizácie.



"Celý zmysel toho je v tom, že sme dokázali poriešiť seniorov nielen z našej obce, ale aj z okolia, dokázali sme zamestnať desať ľudí, čo znamená, že tieto mladé ženy a rodiny nám nebudú odtiaľ utekať," spomenula s tým, že v obci na to nadväzuje materská i základná škola, k dispozícii je aj zdravotné stredisko.



V Ubli mali do konca minulého roka zriadený aj denný stacionár. Ukončiť jeho činnosť museli pre novelu zákona o sociálnych službách, finančne by náklady naň podľa starostky neutiahli. "Ale otvorili sme ako obec klub seniorov pre tých, ktorí si už zvykli na každodenné stretávanie sa a komunikáciu, keďže sa naspäť socializovali, pretože ide viac-menej o starších ľudí, ktorí žijú osamote. Funguje na dobrovoľnej báze, to znamená, že tí, ktorí chcú, tak tam chodia. Momentálne ho denne navštevuje približne 15 seniorov," vysvetlila s tým, že priestory, ktoré sa nachádzajú v budove obecného úradu, sú im k dispozícii počas týždňa od 9.00 do 13.00 h.