UCM a Google pripravili prednášky na tému Ženy v digitálnom marketingu

Trnava 18. marca (TASR) - Prvé dve z pripravovanej série prednášok o online marketingu, ktoré organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda (FMK UCM) v Trnave v spolupráci so vzdelávacím programom spoločnosti Google Slovensko, sa uskutočnia na pôde fakulty v utorok 19. marca. Venované budú obsahovému marketingu, PPC reklame a aktuálnym trendom. Podujatie má podtitul Women Edition - Ženy v digitálnom marketingu.



O svoje skúsenosti sa podelia zakladateľka súťaže Bloger roka a riaditeľka agentúry Content agency Jana Malaga a PPC špecialistka a konzultantka online marketingu Svetlana Ďurčáková. Vo svojich prednáškach priblížia, ako funguje marketing vo vyhľadávačoch a platená reklama vo vyhľadávaní, ale aj základné pravidlá obsahového marketingu. Študenti sa dozvedia aj to, na čo je potrebné dať si pozor pri tvorbe stratégie, alebo na čo neraz zabúdajú i veľké značky a prečo na Slovensku funguje marketing založený na sledovaní známych osobností.



"Oblasť marketingu je veľmi dynamická, a to, čo fungovalo na spotrebiteľov pred piatimi rokmi, dnes nefunguje v takej miere. Kto chce mať zásah na 100 percent, musí konať aktuálne, byť vizionárom a taktiež sa musí vedieť pripraviť aj na budúcich zákazníkov," vysvetlila Jana Malaga z Content agency.



Podujatie okrem praktických prednášok prináša aj inšpiráciu a životné príbehy žien, ktoré sa dokázali úspešne presadiť v tejto sfére. "V každej oblasti by mali byť vyvážené tímy. Rovnováha je veľmi dôležitá, nielen tá rodová, ale aj profesijná a neraz i veková," doplnila Malaga.



FMK UCM v Trnave spolupracuje so spoločnosťou Google dlhodobo, podpísali aj memorandum o spolupráci. Sériu praktických prednášok o digitálnom marketingu organizujú pre študentov ich kolegovia, ktorí pôsobia ako ambasádori projektu Digitálna garáž. Ten umožňuje absolvovať bezplatný kurz online marketingu a získať hodnotný certifikát. "Cieľom je študentom ukázať, ako sa môžu zdokonaliť v súčasných marketingových trendoch a inšpirovať ich, ako úspešne naštartovať svoju kariéru," uviedol Daniel Lietava, študent posledného ročníka študijného programu marketingová komunikácia, ktorý súčasne pôsobí aj ako jeden zo slovenských ambasádorov. Ďalšie zo série podujatí sa uskutočnia v apríli. Pokračovanie je plánované aj v budúcom akademickom roku. Informoval Peter Krajčovič z FMK.