Údaje o meste Trenčín budú umiestnené v protiatómovej časovej kapsule

Výnimočnú časovú schránku obsahujúcu dáta v hybridnej digitálnej podobe osadili do fasády budovy Mestského úradu, 20. mája 2019

Dáta uložili v hybridnom formáte, teda všetky dokumenty, fotografie a ďalšie údaje, ktoré sú zobraziteľné na filmovom políčku, sú uložené na filme aj v digitálnej podobe, aj vo vizuálnej.

Trenčín 20. mája (TASR) – Odkazy pre budúce generácie budú v Trenčíne uložené v časovom puzdre. Ako prvé uložili v pondelok do špeciálnej schránky informácie o Mierovom námestí, ktoré zrekonštruovali pred rokom.



Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, do časovej schránky sa dostane i celá digitálna kronika, všetky vydania mestských novín Info od roku 2003 a fotodokumentácia z námestia a celého Trenčína. V kapsule bude priložená aj Historická revue venovaná Trenčínu. To všetko v digitálnej forme. S realizáciou mestu pomohla spoločnosť Piql Slovakia.







Dáta uložili v hybridnom formáte, teda všetky dokumenty, fotografie a ďalšie údaje, ktoré sú zobraziteľné na filmovom políčku, sú uložené na filme aj v digitálnej podobe, aj vo vizuálnej. Tým je zaručená čo najlepšia čitateľnosť aj v budúcnosti, keď sa časová kapsula otvorí.



Trenčianska časová schránka bude po bezpečnom vložení filmu uzatvorená, otvorí sa až o desať rokov, a potom sa znovu každých desať rokov budú informácie aktualizovať a dopĺňať. Umiestnená je v čelnej fasáde budovy mestského úradu Trenčín.