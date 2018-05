Údajného bossa žilinského podsvetia Františka S. vzali do väzby

Polícia mala zadržať Františka S., ktorý mal byť považovaný za bossa žilinského podsvetia, počas akcie v Martine v stredu (16.5.).

Žilina 19. mája (TASR) – Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu (OS) Žilina vyhovel v sobotu návrhu prokurátora Krajskej prokuratúry (KP) v Žiline a rozhodol o vzatí obvineného Františka S. do väzby. Dôvodom väzby je obava z úteku, vyhýbanie sa trestnému stíhaniu, ako aj obava z pokračovania v trestnej činnosti.



Ako informoval hovorca KP v Žiline Milan Cisarik, obvinený podal sťažnosť proti rozhodnutiu o vzatí do väzby. O sťažnosti bude rozhodovať Krajský súd Žilina.



Prokurátor KP podal v piatok (18.5.) na OS návrh na vzatie do väzby Františka S., ktorý je obvinený pre obzvlášť závažný zločin úverového podvodu v štádiu pokusu a prečinu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky.



