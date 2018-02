Údržba a servis CT prístroja vo FN Trenčín bude stáť 153.600 eur

Súčasťou servisu je aj diaľková diagnostika a monitoring chybových funkcií.

Trenčín 6. februára (TASR) – Údržba a pozáručný servis CT zariadenia Somatom Definition AS vo Fakultnej nemocnici (FN) v Trenčíne bude stáť 153.600 eur bez DPH. Vyplýva to z informácie o výsledku verejného obstarávania, ktorú zverejnila FN Trenčín vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Víťazom verejného obstarávania na služby sa stala bratislavská spoločnosť Siemens Healthcare, s.r.o., ktorá ako jediná doručila do verejného obstarávania ponuku. Pôvodne odhadovaná hodnota zákazky bola 162.000 eur.



Predmetom zákazky je podľa informácií vo vestníku preventívna údržba prístroja 12-krát ročne, opravy porúch, dodávka náhradných dielov, testy kvality zobrazovania, kontrola parametrov žiariča, či dodávka RTG žiariča.



Súčasťou servisu je aj diaľková diagnostika a monitoring chybových funkcií, kontrola mechanických častí, kontrola konzistencie lokálnej databázy akvizičnej konzoly, elektrická revízia a náklady na dopravu.



Zmluva zaväzuje dodávateľa služby vykonávať údržbu a pozáručný servis zariadenia 24 mesiacov.