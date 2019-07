Univerzita Komenského odmieta tvrdenia o likvidácii klubu kanoistov

Univerzita odmieta emotívne prezentácie klubu o snahe zlikvidovať kanoistický oddiel. Podľa slov jej hovorkyne Lenky Miller robí všetko pre to, aby dosiahla rozumnú dohodu v zmysle zákona.

Bratislava 4. júla (TASR) - Pri nakladaní s majetkom musí racionálny prístup prevážiť nad emóciami. Zdôraznilo to vedenie Univerzity Komenského v Bratislave v reakcii na medializované sťažnosti Kanoistického klubu (KK) Slávia UK, ktorý kritizuje prístup Fakulty telesnej výchovy a športu (FTVŠ) UK za situáciu týkajúcu sa nevyriešeného nájmu lodenice Liptov.



Univerzita odmieta emotívne prezentácie klubu o snahe zlikvidovať kanoistický oddiel. Podľa slov jej hovorkyne Lenky Miller robí všetko pre to, aby dosiahla rozumnú dohodu v zmysle zákona. Problémom je podľa univerzity však prístup klubu. "Slávia UK užíva lodenicu Liptov vo vlastníctve FTVŠ UK dlhodobo bez právneho titulu a uzatvorenej písomnej zmluvy. Neplatila žiadne nájomné za užívanie lodenice a ani za spotrebované energie. Podľa zákona však musia mať všetky úkony týkajúce sa nakladania s majetkom UK písomnú formu, inak sú neplatné,“ zdôraznila hovorkyňa UK Lenka Miller, ktorá poukázala na povinnosť univerzity hospodárne nakladať so svojím majetkom.



V tejto súvislosti tiež vyvracia tvrdenia kanoistického klubu, že univerzita odmieta všetky návrhy kanoistov. Podľa UK je to práve naopak. „Opakovane sme sa snažili o uzatvorenie písomnej zmluvy o užívaní lodenice Liptov s KK Slávia UK a o dohodnutie zmluvných podmienok v súlade so zákonom,“ uviedla Miller. Pripomenula návrh zmluvy z apríla tohto roku, na základe ktorej by KK Slávia UK užíval lodenicu ďalší rok bezodplatne a následne by sa uzatvorila nájomná zmluva s nájomným vo výške 1 euro/m2 za mesiac. "Uvedenú ponuku však KK Slávia UK odmietol a prišiel s protinávrhom, ktorý bol pre univerzitu neakceptovateľný - návrh napríklad ukladal univerzite zmluvné pokuty, ktoré boli v rozpore zo zákonom," ozrejmila hovorkyňa.



Predstavitelia Kanoistického klubu Slávia UK tvrdia, že vedenie FTVŠ chce od vodákov neprimerane vysoké nájomné za využívanie časti lodenice Liptov, v ktorom sídli klub od konca 60. rokov. V minulosti klub nájom neplatil, no zabezpečoval údržbu lode a to aj finančne. Kanoisti poukazujú na to, že fakultou navrhnutá suma štvornásobne prevyšuje obvyklú cenu nájmu, ktoré platia iné subjekty za univerzitné pozemky a tým odporuje zákonu. Vedeniu fakulty tiež vyčítajú, že v rámci nových zmluvných podmienok napriek prvotným dohodám nechce v nájomnom zohľadniť predchádzajúce investície klubu do rekonštrukcie lodenice.



Oddiel rýchlostnej kanoistiky Slávia UK Bratislava založil v roku 1968 olympionik a strieborný medailista z majstrovstiev sveta v roku 1958 Ladislav Čepčiansky. Medzi pretekárov klubu patrili napríklad kanoista Marián Ostrčil, vicemajster sveta z roku 2007 a taktiež Martina Kohlová, ktorá sa s Ivanou Kmeťovou stala v roku 2008 v pretekoch dvojkajakov majsterkou Európy. Klub sa môže popýšiť i nedávnym úspechom kajakárky Kataríny Pecsukovej, ktorá na olympijských hrách mládeže v roku 2018 v Buenos Aires získala striebornú medailu v šprinte.