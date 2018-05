UKF pripravila pre škôlkarov a najmenších školákov vedecký deň

Podujatie umožní škôlkarom a malým školákom zoznámiť sa so svetom vedy.

Nitra 25. mája (TASR) - Vysokoškolskí pedagógovia z Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre v rámci osláv Medzinárodného dňa detí pripravili Vedecký deň – VEDET. Určený je pre deti z materských škôl a žiakov prvých ročníkov základných škôl z mesta Nitra.



Podujatie umožní škôlkarom a malým školákom zoznámiť sa so svetom vedy. „Deti sa na pár hodín stanú vedcami v oblasti fyziky, matematiky, biológie, geografie, ale aj ekológie. Vyskúšajú si tiež, aké je to byť záchranármi. Vedecký deň – VEDET sa uskutoční 1. júna v priestoroch Fakulty prírodných vied UKF v Nitre v čase od 9. do 13. hodiny,“ informovala Ľubomíra Valovičová z UKF.



Podľa jej slov je potrebné deti dostatočne zaujať a umožniť im objaviť čaro prírodných vied, aby o ne nestratili záujem v neskoršom období. „Zo skúseností vieme, že deti predškolského veku a mladšieho školského veku majú záujem objavovať a spoznávať okolitý svet, chcú zistiť, ako funguje, a prečo. V snahe podporiť u nich objavovanie a bádanie sme sa rozhodli priblížiť im prírodné vedy cez experimenty,“ uviedla Valovičová.



Ako doplnila, podujatie organizuje univerzita v spolupráci s občianskym združením Viac ako učenie. „Odborníci z rôznych katedier Fakulty prírodných vied si pre deti pripravili zaujímavé ukážky z jednotlivých oblastí, ktoré sú prispôsobené ich veku,“ dodala.