UKF v Nitre je v deviatke najlepších slovenských univerzít

Nitra 12. apríla (TASR) - Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre je jednou z deviatich najlepších slovenských vysokých škôl. Podľa prorektorky UKF pre medzinárodné vzťahy Gabriely Miššíkovej to vyplýva z aktuálneho rebríčka University Ranking by Academic Performance (URAP).



Ide o rebríček zostavovaný Inštitútom informatiky na Middle East Technical University. „Ranking URAP sumarizuje hodnotenie podľa kritérií, ktoré hodnotia vedecké aktivity univerzít. V rankingu 2017 – 2018 bolo posudzovaných 4000 univerzít, z ktorých do hodnotenia postúpilo 2500 najlepších,“ vysvetlila Miššíková.



Na celkovom hodnotení sa rôznou váhou podieľa šesť kritérií. Je to počet článkov v roku 2016, počet všetkých citácií za obdobie rokov 2012 až 2016, počet všetkých publikácií, impakt článkov, impakt citácií a medzinárodná vedecká spolupráca.



Hodnotenie URAP tak podľa Miššíkovej predstavuje jeden z najrozsiahlejších rankingových systémov hodnotenia kvality univerzít s najvyšším počtom publikácií. „UKF sa v hodnotení URAP 2017/2018 umiestnila na 790. mieste v Európe a v slovenskom porovnaní hodnotených univerzít obsadila deviate miesto,“ dodala Miššíková.