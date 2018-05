Ukrajinec sa vlámal do predajne bicyklov, policajti ho zadržali

Podozrivý muž sa do predajne dostal cez výklad, ktorý si rozbil prineseným kladivom. V predajni vypáčil pokladničku, z ktorej si odniesol finančnú hotovosť.

Nitra 18. mája (TASR) – Ukrajinec sa pokúsil ukradnúť v jednej z nitrianskych predajní bicykel. Do obchodu sa vlámal počas noci zo štvrtka na piatok. Operačné stredisko prijalo anonymné oznámenie, že do predajne bicyklov na Štúrovej ulici sa pravdepodobne niekto vlámal. Hliadka nitrianskej policajnej motorizovanej jednotky po príchode na miesto spozorovala, že v obchode sa pohybuje osoba. Policajti si privolali posilu a 32-ročného podozrivého muža zadržali. Keďže sa pokúšal ujsť, museli použiť hrozbu zbraňou a po zadržaní mu nasadiť putá, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáta Čuháková.



Pokračovala, že podozrivý muž sa do predajne dostal cez výklad, ktorý si rozbil prineseným kladivom. V predajni vypáčil pokladničku, z ktorej si odniesol finančnú hotovosť. Krádežou bicykla, ktorý už mal prichystaný, spôsobil majiteľovi škodu viac ako 3200 eur. "So zadržaným mužom, pôvodom z Ukrajiny, momentálne pokračujú procesné úkony prostredníctvom tlmočníka," skonštatovala Čuháková. V prípade je začaté trestné stíhanie vo veci pre trestný čin krádeže vlámaním. V zmysle trestného zákona hrozí za tento trestný čin tri až desať rokov väzenia.