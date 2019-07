Ulicu v Devínskej Novej Vsi chceli pomenovať po A. Srholcovi

Starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír bol podľa vlastných slov smutný z diskusie, ktorá sa okolo tohto návrhu viedla.

Bratislava 2. júla (TASR) – Novovzniknutá ulica v bratislavskej Devínskej Novej Vsi mala niesť meno po saleziánskom kňazovi a politickom väzňovi Antonovi Srholcovi. Tak si to želala mestská časť, ktorej miestni poslanci odporučili mestskému zastupiteľstvu, aby schválilo navrhovaný názov ulice. V mestskom parlamente však tejto žiadosti nevyhoveli. Dôvodom je totiž pravidlo, že ulice po už nežijúcich osobnostiach sa môžu premenovať až minimálne päť rokov po ich smrti. Srholec zomrel 7. januára 2016. Ulica bude niesť napokon názov Vukovarská.



Po Srholcovi chceli pomenovať ulicu v blízkosti Eisnerovej a ulice Pod Glavicou. Mestská kultúrna komisia to však neodporučila. "V tomto momente to nie je vhodné. Základný moment je, že neuplynulo päť rokov. Je to pravidlo, ktoré sa tu zaužívalo, aj keď nie je napísané," vysvetlil v rozprave mestský poslanec a predseda kultúrnej komisie Matej Vagač. Túto vec je podľa neho potrebné riešiť koncepčne a aj preto žiadajú riaditeľa magistrátu o zriadenie názvoslovnej komisie, kde budú sedieť odborníci. "Budú dávať relevantné podklady a rozhodnutia, ktoré nám pomôžu pri rozhodovaní," podotkol Vagač. Poslanci tak chcú predísť podobným prípadom a sporom.



Viceprimátorka Bratislavy Lucia Štasselová povedala, že mestu sa ozvala aj Srholcova neter Marta Bariak Košíková. Samosprávu informovala, že ju z Devínskej Novej Vsi nikto nekontaktoval o tom, že chcú po Srholcovi pomenovať ulicu. Záujem mestskej časti si však váži, jej strýko je podľa nej významnou osobnosťou a pomenovanie po ňom si zaslúži dôstojné miesto či námestie, pokiaľ to bude možné aj v centrálnej časti Bratislavy. Košíková ale eviduje aj ďalšie podnety na pomenovanie verejných priestorov v hlavnom meste po Srholcovi. Štasselová tlmočila vyjadrenie s tým, že Srholcova rodina je pripravená dodržať stanovenú časovú hranicu piatich rokov a vzájomne diskutovať i hľadať najvhodnejšie miesto na pomenovanie ulice po tomto saleziánskom kňazovi.



Starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír bol podľa vlastných slov smutný z diskusie, ktorá sa okolo tohto návrhu viedla. Ako tvrdí, chápe však nepísané pravidlo i to, že sa poslanci na neho odvolávajú. Mestskému zastupiteľstvu preto ponúkol kompromis. Devínska Nová Ves je pôvodom chorvátska obec, starosta preto navrhol, aby sa nová ulica volala Vukovarská. "Ulica mesta Vukovar, čo je symbol Chorvátska a Chorvátov na celom svete," vysvetlil. Mestskí poslanci sa s týmto návrhom napokon stotožnili. Primátor Bratislavy Matúš Vallo ocenil, že bol starosta schopný kompromisného riešenia a osobne bude rád, ak sa v budúcnosti pomenuje novovzniknutá ulica v Devínskej Novej Vsi po Srholcovi.



Poslanci zároveň odobrili pomenovanie ďalších novovzniknutých ulíc v Bratislave. V Záhorskej Bystrici to bude Kunovská ulica, Zelnická ulica a Ollarekova ulica. V Podunajských Biskupiciach Ruženinová ulica a v Lamači Ulica Hany Ponickej.