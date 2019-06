Úmrtie generála si v Poprade pripomenú dramatizovaným pásmom

V úlohách Štefánika a jeho otca sa predstavia Jozef Košický a František Majerský. Deti so Základnej školy v Spišskej Sobote sa podľa režisérky vynikajúco zhostili postáv Štefánikových súrodencov.

Poprad 4. júna (TASR) - Sté výročie úmrtia generála M. R. Štefánika si v historickej popradskej mestskej časti Spišská Sobota pripomenú dramatizovaným pásmom o jeho živote. Uskutoční sa v miestnej divadelnej sále v utorok 5. júna o 17. hodine, pripravil ho tamojší odbor Matice slovenskej v spolupráci s občianskym združením Art academy. „Vybrať zo života takého velikána, akým bol Štefánik, to najpodstatnejšie bolo ťažké," skonštatovala režisérka projektu Tatiana Husárová.



Program s názvom Prebijem sa! vznikol na motívy románu Jozefa Banáša. V hudobno–dramatickom spracovaní diela účinkujú študenti popradských stredných škôl a deti zo Základnej umeleckej školy v Spišskej Belej pod vedením hudobníka a pedagóga Michala Paľka. „Pri čítaní Banášovho románu máte pocit, že dôležitý je každý štvorcový centimeter textu. Rovnako získate presvedčenie, že všetky detaily Štefánikovho života sú rovnako inšpirujúce, podnecujúce, že ich musia spoznať naše deti aj mládež," upozornila Husárová.



Podnet na naštudovanie pásma vznikol u Ľudmily Hrehorčákovej z Miestneho odboru Matice slovenskej v Poprade, ktorá zabezpečila do predstavenia originálne kostýmy a uniformy. Scenár a dramaturgiu spracovala Jana Kurucová, učiteľka slovenčiny zo Strednej zdravotníckej školy v Poprade. „Cieľom predstavenia je priblížiť osobnosť Štefánika súčasnej generácii, predstaviť jeho nezvyčajný, priam fascinujúci život a oddanosť slovenskému národu. V divadle bude generál Štefánik predstavený v prvom rade ako človek vznešeného srdca, nezlomného ducha a pozoruhodného intelektu. Zameriavame sa na jeho detstvo, mladosť, myšlienky, záľuby, lásky, ideály i posolstvo," vysvetľuje Husárová.



V úlohách Štefánika a jeho otca sa predstavia Jozef Košický a František Majerský. Deti so Základnej školy v Spišskej Sobote sa podľa režisérky vynikajúco zhostili postáv Štefánikových súrodencov a malého Milana si zahrá 9-ročný Jakub Čillík. „Hudobne sme program naladili na myjavskú nôtu, detská cimbalová hudba zo Spišskej Belej naštudovala obľúbené piesne nášho generála. Výnimočným spestrením dielka je postava „duše Štefánika", ktorá divákov zasväcuje do vnútorného prežívania tohto politika, diplomata, hvezdára, vojaka, vedca a hlavne vlastenca," doplnila režisérka s tým, že v tejto úlohe sa predstaví študentka Emma Barilová. Pozvanie na podujatie prijalo 160 hostí, medzi inými evanjelickí farári, hvezdári, politici, pedagógovia či zástupcovia Matice slovenskej.