Zomrel dlhoročný kameraman a režisér Bohuš Bušniak

Košice 12. marca (TASR) – Vo veku 83 rokov zomrel v sobotu (10.3.) dlhoročný kameraman a režisér košickej televízie Bohuš Bušniak. TASR o tom v pondelok informovala predsedníčka Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) v Košiciach Beáta Penxová-Mačingová.



Bušniak sa narodil 19. decembra 1935 v Hornej Lehote na strednom Slovensku. Do Československej televízie - štúdia Košice nastúpil ako redaktor 1. júla 1962. Spočiatku stál za kamerou, aby ju o pár rokov neskôr vymenil za post režiséra. Jeho srdcovou záležitosťou bola tvorba dokumentov. "Nezabudnuteľnými zostávajú napríklad jeho – v tom čase vôbec prvé - reportáže z Východoslovenských železiarní. Košický hutnícky gigant a ľudí v ňom približoval dlhé roky divákom v celom Československu s výnimočnou objavnosťou. Autorská kreativita Bohuša Bušniaka vynikla aj v divácky obľúbených a celoštátne vysielaných reláciách Hodiny nášho času, ale aj v mnohých ďalších úspešných programoch," uviedla Penxová-Mačingová.



Aj po odchode do dôchodku v roku 1991 Bušniak spolupracoval s košickou televíziou, najmä pri tvorbe policajných magazínov. Jeho režisérsky rukopis však až do roku 2001 niesli aj mnohé národnostné magazíny. "Archívy prezrádzajú, že pre televíziu tento nadmieru pracovitý a dôsledný autor vyrobil neuveriteľných 391 relácií," doplnila predsedníčka RO SSN.