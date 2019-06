UNB by s výstavbou nového heliportu v Ružinove mohla začať v auguste

Heliport by mal byť priamo spojený s komplexom operačných sál a vertikálne priamo prepojený na činnosť urgentného príjmu.

Bratislava 18. júna (TASR) - S výstavbou heliportu v bratislavskej Nemocnici Ružinov by sa mohlo začať už v auguste. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) Eva Kliská.



"Verejné obstarávanie bolo ukončené, predpokladaný začiatok výstavby je stanovený na august tohto roka. Prepojenie heliportu s monoblokom bude realizované lávkou pre peších o dĺžke približne osem metrov," priblížila.



Heliport by mal byť priamo spojený s komplexom operačných sál a vertikálne priamo prepojený na činnosť urgentného príjmu. Je navrhovaný ako vyvýšená železobetónová konštrukcia, umiestená samostatne vedľa objektu monobloku.



Ružinovskú nemocnicu čaká rozsiahla investícia, na rekonštrukciu a modernizáciu dostane 80 miliónov eur. Nemocnica bude mať nielen nový heliport. Plánuje sa rozšírenie operačných sál, nové opláštenie budovy, ale i vynovenie izieb pre pacientov či parkovacie domy. Rekonštrukcia by sa mala realizovať za plného chodu nemocnice, trvať by mala zhruba päť rokov.