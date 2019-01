Únik nebezpečnej látky pri Blatnej na Ostrove sa nepotvrdil

Dvanástich ľudí, ktorí sa nachádzali v priestore, kde mala látka uniknúť, do nemocnice neprevezú.

Bratislava 17. januára (TASR) - Hasiči nenamerali pri Blatnej na Ostrove žiadne nebezpečné látky a u robotníkov sa nepotvrdili nahlásené zdravotné ťažkosti. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Zuzana Farkasová.



"Merania vykonali aj kontrolné chemické laboratóriá, ktoré taktiež v ovzduší nenamerali žiadne nebezpečné látky," dodala. Po zbalení sa preto podľa nej hasiči miesto udalosti opustia.



Dvanástich ľudí, ktorí sa nachádzali v priestore, kde mala látka uniknúť, do nemocnice neprevezú. Pre TASR to povedala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová. Informáciu potvrdila aj hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská. "Títo ľudia nevyžadujú starostlivosť nášho zariadenia," konštatovala.



"Vyzerá to na planý poplach," napísal na sociálnej sieti minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd), ktorý bol priamo na mieste. Zdôraznil však, že pokiaľ ide o ohrozenie života, nemožno nič podceňovať.