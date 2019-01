Prieskum na Bojnickom zámku môže odhaliť doposiaľ skryté miestnosti

Odborníci nevylučujú, že sa im pomocou špeciálnych metód v rámci pilotného projektu podarí objaviť i vzácne nálezy.

Bojnice 22. januára (TASR) - Na Bojnickom zámku začali v týchto dňoch s realizáciou unikátneho prieskumu. Odborníci nevylučujú, že sa im pomocou špeciálnych metód v rámci pilotného projektu podarí objaviť i vzácne nálezy či doposiaľ skryté miestnosti sídla grófa Pálffyho.



"Je to pokračovanie akcie, ktorá už tu na zámku prebehla, keď sa hľadala tajná chodba, ktorá by nielen údajne, ale podložene a archívne mala viesť z ústia studne na štvrtom nádvorí kdesi za mestské múry Bojníc," načrtol riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Bojnice Ján Papco.



Keď sa podľa neho prieskum robil, narazili tam na tri veľké balvany - štuple, ktoré by mohli hatať prístup do tajnej chodby, pričom sa rozhodlo, že by ich bolo potrebné nejakým spôsobom odstrániť. "Teraz sa bude v týchto akciách pokračovať, no nabrali širší rozmer. Musíme si uvedomiť, že dnešnú podobu zámok nadobudol na prelome 19. a 20. storočia. A predtým než ju nadobudol, tak sa nielen stavalo, ale aj búralo, i v pôvodnom strednom hrade. Sú tam rôzne priestory, ktoré sú neprístupné, ale vieme o nich," ozrejmil.



"Pre Bojnický zámok sme vypracovali unikátny pilotný projekt nedeštruktívneho prieskumu na Slovensku. Existujú síce prieskumy georadarové, geofyzikálne, ale aby sa päť zobrazovacích metód sústredilo na jednom mieste, takéto riešenie nebolo doteraz realizované. Takisto nikto neurobil v súčinnosti s nedeštruktívnym prieskumom aj dronové skenovanie. Takisto sa v prieskume nepokračovalo od roku 1997, keď sme prvýkrát robili geofyzikálnymi metódami prieskum vnútri opevnenia Bojníc s nálezom katakomb a tiež pokračovania zámockej studne. Nikto neuskutočnil takýto komplexný prieskum," skonštatoval Michal Bartko, vynálezca a popredný slovenský odborník pre obnoviteľné zdroje energie.



Projekt obsahuje prakticky všetky možné použiteľné metódy, ako vertikálne elektrické sondovanie, tomografiu, multikáble, georadar, zobrazovacie metódy, použitie prístroja Garett a silnej mínohľadačky s upresňovacím zariadením miesta. "My v súčasnosti vypracovávame digitálne mapy zámku aj okolia po jednotlivých miestnostiach, zámockého parku, aj vodných plôch podľa starých výkresov a vytvoríme aj novú výkresovú dokumentáciu. Všetky zistené výsledky budeme podrobne evidovať hlavne v elektronickej podobe, kto robil, čo urobil, akým prístrojom a s akými výsledkami, ktoré však bude nutné spracovať softvérovo do definitívnej podoby," vysvetlil Bartko.



"Prostredníctvom prieskumu sa budú hľadať nielen kaverny v travertínovej kope, na ktorej je zámok postavený, ale i v priestoroch, múroch, interiéri, exteriéri, v podlahách sa budú hľadať priestory, ktoré sú buď zasypané, alebo nejakým iným spôsobom zabudnuté. Budeme chcieť vedieť, čo sú to za priestory, a takisto, či sa v nich nenachádza možno nejaký poklad. V konečnom dôsledku môže táto akcia priniesť aj výsledky, ktoré budú veľmi potrebné, ak sa začne generálna rekonštrukcia hradu," priblížil Papco s tým, že nevylučuje že by sa prípadne nové priestory mohli sprístupniť návštevníkom.



Prieskum zabezpečuje spoločnosť vo vlastníctve Bartka na základe zmluvy o spolupráci so SNM - Múzeom Bojnice, pričom ho realizuje bezodplatne. Keďže je projekt bezplatný, podľa Bartka sa budú uchádzať o eurofondy, okrem iného aj na vykurovanie Bojnického zámku z hradnej priekopy. "Výsledkom prieskumu bude záverečná správa, na základe ktorej sa vypracujú vykonávacie projekty - archeologický a pamiatkový. A na základe projektov sa už bude vykonávať deštruktívny prieskum v nájdených lokalitách v interiéri a exteriéri," spresnil Bartko s tým, že nedeštruktívny prieskum tak zosumarizuje prípadné rôzne typy nálezov a odporučí aj možnosti budúcej opravy zámku.



"Pilotný projekt bude môcť byť v budúcnosti využiteľný ako základ pre všetky zámky a hrady na Slovensku, ale aj v Európe, pretože už pri prvých meraniach sa ukazuje, že kombinácia metód nedeštruktívneho prieskumu je ideálnym riešením, pretože robí komplexnú službu, od získania poznatkov o podloží, o tvare podložia, kovových a nekovových predmetoch a zabudnutých štôlňach či miestnostiach alebo zamurovaných skrýšach v stenách, ale aj pre projekty obnovy pamiatok a budúcich archeologických a pamiatkových prieskumov," dodal Bartko.