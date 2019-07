Univerzita bez hraníc na UPJŠ v Košiciach privítala viac ako 70 detí

Prostredníctvom piatich dní takzvanej detskej univerzity spoznávajú vysokoškolský život formou interaktívnych prednášok, praktických ukážok a experimentov, ktoré sú prispôsobené ich veku a záujmu.

Košice 9. júla (TASR) – Spolu 72 detí sa počas tohto týždňa zúčastňuje Univerzity bez hraníc v priestoroch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Prostredníctvom piatich dní takzvanej detskej univerzity spoznávajú vysokoškolský život formou interaktívnych prednášok, praktických ukážok a experimentov, ktoré sú prispôsobené ich veku a záujmu.



Väčšinu tvoria žiaci 5. a 6. ročníkov základných škôl, programu sa pravidelne zúčastňujú aj deti zo sociálne vylúčených vrstiev, respektíve z centier pre deti a rodinu. V tomto ročníku ide o desať detí z viacerých detských domovov Košického samosprávneho kraja. Cieľom je podporiť rozvoj ich talentu, schopnosti a zručnosti.



Program sa začal v pondelok (8. 7.) na pôde Fakulty verejnej správy UPJŠ. „Potom to bola Univerzitná knižnica, lekárska fakulta (LF) a ďalšie dni nasledujú právnická fakulta a filozofická fakulta. Deti každý deň čakajú i pohybové a športové aktivity v duchu univerzitného cirkusu. V pondelok absolvovali aj potulky mestom,“ povedala pre TASR hovorkyňa univerzity Linda Babušík Adamčíková.



Počas utorka sa na LF zúčastňujú aktivít, v rámci ktorých sa učia napríklad ošetrovať rany. „V Ústave lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF sa dozvedia, prečo sú tekutiny v ľudskom tele farebné a v Ústave lekárskej a klinickej biofyziky UPJŠ LF budú mať kreatívnu školu centrifugovania. Tiež sa učia rozdeľovať jednotlivé zložky ľudskej krvi,“ spresnila za LF UPJŠ Jaroslava Oravcová s tým, že ďalšou z aktivít je tréning ústnej hygieny. Na záver je pripravená prehliadka Centra predklinického a klinického výskumu Medipark.



Tento ročník Univerzity bez hraníc absolvuje aj budúci siedmak Lukáš Lehotský. Ako hovorí, podobného projektu sa zúčastnil už aj na inej univerzite. Pochvaľuje si obe. „Zaujala ma časová schránka, ktorá bola na fakulte verejnej správy. Mali sme nakresliť alebo napísať desať vecí, ktoré by sme odovzdali ďalšej generácii, aby vedeli, ako sme žili my,“ povedal s tým, že na LF UPJŠ hovorili aj o parazitoch, ako sa pred nimi chrániť, ale aj ako sa vyberá kliešť. Teší sa napríklad na simulovaný súd na právnickej fakulte.



„Som tu druhý rok a páčilo sa mi to, pretože je to zábava a nenudím sa cez prázdniny, dozviem sa niečo nové. Nie je to taká škola, do akej chodíme,“ povedala pre TASR Dalma Mitríková, ktorá v septembri nastúpi do 8. ročníka.



Deviaty ročník Univerzity bez hraníc oficiálne ukončia v piatok (12. 7.) slávnostnou promóciou za účasti vedenia univerzity. Deti získajú diplom o absolvovaní projektu.