Košická nemocnica zrýchlila diagnostiku niektorých typov nádorov

Oddelenie patológie UNLP získalo na projekt 5000 eur zo zbierky Dňa narcisov.

Košice 2. októbra (TASR) - Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach po novom dokáže geneticky vyšetriť tkanivo niektorých typov nádorov už do troch hodín. Využila na to finančnú podporu z 22. ročníka zbierky Dňa narcisov, ktorú organizovala Liga proti rakovine. Informovala o tom v utorok hovorkyňa nemocnice Ivana Stašková.



"Doteraz sme tieto vyšetrenia z nášho pracoviska patológie posielali do genetických laboratórií, čo však predĺžilo čas vyšetrenia aj o niekoľko dní až týždňov. Výsledky mutačného statusu určitých génov, a tým aj informácie o možnej liečbe onkopacienta sa tak významne oddialili. Nie je ani potrebné upozorňovať na fakt, že u onkologického pacienta je každý deň pri začatí liečby veľmi dôležitý," uviedla Stašková.



Oddelenie patológie UNLP získalo na projekt 5000 eur zo zbierky Dňa narcisov. Nová metóda výrazne urýchli proces diagnostikovania nádorov, konkrétne ide o vzorky pacientov s karcinómom pľúc, čreva a malígneho melanómu (zhubný nádor kože).



"Na trh vstúpili nové možnosti rýchlej - statimovej diagnostiky základných prediktívnych molekulovo-genetických markerov, kde je možné vyšetrenie vykonať do troch hodín od definitívneho určenia diagnózy. Na základe výsledkov z týchto vyšetrení je pacient liečený špeciálnou terapiou. Či bude pre neho vhodná a či na ňu bude dobre reagovať, nám pomáhajú odhaliť práve tieto analýzy nádorového tkaniva," priblížila Lucia Fröhlichová z oddelenia patológie.



Výhodou tohto uzavretého diagnostického systému je, že si nevyžaduje genetické laboratórium s množstvom prístrojov a špeciálnych priestorov pre prípravu vzorky. Systém je schopný vykonať vyšetrenie jednorazovo u jedného pacienta hneď po vložení tkanivovej vzorky do špeciálnej diagnostickej kazety, ktorá obsahuje všetko potrebné pre analýzu. Laboratórium tak nemusí zbierať viac vzoriek na spustenie analýzy, ako je to u iných systémov, a tým sa šetrí čas čakania na výsledky.



Prístroj pre analýzu je zatiaľ zapožičaný. Samotné prostriedky boli investované do nákupu špeciálnych diagnostických kaziet, v ktorých na malej časti vzorky od jedného pacienta prebehne celá zložitá molekulovo-genetická analýza. Keďže tento systém má vysokú citlivosť, zachytí aj malé množstvo nádorových buniek. Výhodou je aj to, že každý pacient sa vyšetruje individuálne v samostatnom diagnostickom protokole, čím sa minimalizuje riziko kontaminácie, zámeny vzorky či prípadnej inej chyby.



"Vďaka darovaným prostriedkom vieme poskytovať rýchly servis aj pre pacientov z iných pracovísk - minimálne v rámci regiónu, alebo pacientov s naliehavou potrebou vyšetrenia a následného nastavenia na včasnú cielenú liečbu," uviedla hovorkyňa. Dodala, že tento systém je už využívaný na niekoľkých popredných pracoviskách v Európe a podľa dostupných informácií len na jednom pracovisku v rámci Slovenska mimo UNLP Košice.