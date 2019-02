Uplynulo 98 rokov od vzbury v Krompachoch, pri ktorej zahynulo 6 ľudí

Pamiatku obetí si miestni uctili vo štvrtok popoludní aj pri pamätníku obetiam Krompašskej vzbury na Družstevnej ulici kladením vencov a kytíc.

Krompachy 21. februára (TASR) – Vo štvrtok uplynulo 98 rokov od Krompašskej vzbury, pri ktorej zahynuli štyria robotníci a dvaja vedúci zamestnanci vtedajších železiarní a ďalších 14 ľudí utrpelo zranenia. Pri tejto príležitosti sa popoludní konalo v Krompachoch spomienkové stretnutie na miestnom cintoríne pri hrobe krompašských martýrov. „Každoročne si túto udalosť v našom meste pripomíname, aby si ľudia vážili to, čo majú, no zároveň, aby sme si uctili pamiatku tých, ktorí na mieste zahynuli,“ uviedla pre TASR primátorka Krompách Iveta Rušinová.



Podľa nej bola táto vzbura vzburou hladu, nestála za ňou žiadna politická strana, ako sa v niektorých prameňoch uvádza. Ľudia v tom čase pracovali veľmi ťažko 12 hodín denne šesť dní v týždni. Múku, ako aj iné potraviny dostávali na prídel a práve zníženie mesačnej dávky múky na osobu i nekvalita prideľovanej múky dohnali miestne ženy k tomu, aby sa šli sťažovať riaditeľovi železiarní. Situácia sa vyhrotila až do takej miery, že robotníci, ktorí si prišli brániť svoje manželky, ubili na smrť riaditeľa i ďalšieho vedúceho pracovníka. Na to do davu ľudí policajti vystrelili 17 nábojov a štyri z nich zabili štyroch mužov. „Ďalší 14 ľudia boli zranení, treba podotknúť, že takmer všetci boli strelení do chrbta,“ priblížila Valentína Čatlošová z Mestského úradu v Krompachoch.



Nasledujúci deň bolo chytených a zatknutých 64 robotníkov, a dokonca aj baníkov zo Sloviniek, ktorí sa im vybrali na pomoc. Neskôr museli čeliť niekoľkoročnému väzeniu. Krompašská vzbura i dôsledky vtedajšej veľkej hospodárskej krízy vyvrcholili až do zastavenia výroby v tamojších železiarňach a o prácu prišlo takmer 2200 ľudí.



Pamiatku obetí si miestni uctili vo štvrtok popoludní aj pri pamätníku obetiam Krompašskej vzbury na Družstevnej ulici kladením vencov a kytíc. „Pokiaľ ľudia hocikde na svete budú hladní, takáto vzbura sa môže kedykoľvek zopakovať. Je preto dôležité pripomínať si tieto udalosti a robiť všetko pre to, aby sa nezopakovali,“ konštatovala Rušinová.