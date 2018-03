Do upratovania brehov Dunaja sa tento rok zapojí aj Devín

Organizátori by ocenili, ak by sa v budúcnosti upratovalo aj v Ružinove a v centre Starého Mesta, kde je najviac turistov.

Bratislava 18. marca (TASR) - Do každoročného jarného upratovania brehov Dunaja sa tento rok po prvý raz zapojí aj mestská časť Devín. Asociácia bratislavských vodáckych klubov (ABVK), ktorá upratovanie organizuje, by však ocenila, ak by sa raz do upratovania zapojili všetky mestské časti, cez ktoré Dunaj preteká.



"Dunaj je spojitá rieka, brehy sú spojité a ten neporiadok, ktorý sa tam priplaví, sa nedá rozdeliť len do Karlovej Vsi alebo len do Petržalky," vysvetľuje Zoja Droppová z Klubu vodného slalomu Karlova Ves. Dlhé roky sa podľa nej upratovali len jednotlivé kluby, až pred časom sa začali spájať, aby sa upratovalo v jedenom termíne a akcia tak získala publicitu.



Upratovanie sa tento rok koná v sobotu 7. apríla v Devíne, Karloveskej zátoke, v Starom Meste pri moste Lafranconi a na dvoch miestach v Petržalke. Organizátori by ocenili, ak by sa v budúcnosti upratovalo aj v Ružinove a v centre Starého Mesta, kde je najviac turistov.



"Neupratujú len vodáci, upratujú všetci ľudia, ktorí takýmto symbolickým spôsobom dávajú najavo, že im záleží na verejnom priestore," hovorí prezident ABVK Vladimír Mišík. Dobrovoľníci sa môžu nahlásiť u koordinátorov pre jednotlivé oblasti. Na mieste potom dostanú plastové vrecia a rukavice.



Mišíka teší, že po minulé roky sa do upratovania zapojilo viac Bratislavčanov ako samotných vodákov. Je však podľa neho smutné, že veľkokapacitné kontajnery, ktoré na upratovanie používajú, sú každý rok plné.



Droppová spomína, že pri upratovaniach už našli mikrovlnnú rúru vyhodenú pri Vodárenskej záhrade alebo čipkované záclony omotané okolo vŕb. Najviac znečistenia však tvoria PET fľaše. Tento rok ju pri predbežnom upratovaní nepríjemne prekvapilo, že v chránenom území pri obecnej lodenici v Karlovej Vsi našla asi 70 petárd.