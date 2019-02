Úrad nariadil odstrániť stavbu pod Mostom SNP, stavebník sa odvolal

Na nástupnom priestore do reštaurácie UFO na Moste SNP realizoval minulý rok stavebník časť prác za účelom odstránenia havarijného stavu časti objektu mosta.

Bratislava 28. februára (TASR) – Stavebný úrad v bratislavskej Petržalke nariadil odstrániť kritizovanú stavbu pod Mostom SNP. Považuje ju totiž za nepovolenú. Voči rozhodnutiu úradu sa však stavebník - spoločnosť Zemegula odvolal a o ďalšom postupe rozhodne Okresný úrad Bratislava, ktorému Petržalka odvolanie spolu s vyjadrením účastníkov konania odstúpi. Pre TASR to potvrdil petržalský miestny úrad.



Na nástupnom priestore do reštaurácie UFO na Moste SNP realizoval minulý rok stavebník časť prác za účelom odstránenia havarijného stavu časti objektu mosta. Na tie v januári 2018 stavebný úrad vydal predbežné povolenie na začatie prác. "Avšak štátny stavebný dozor zistil, že práce boli vykonávané nad rámec havarijného stavu a že zámerom stavebníka bolo vybudovať pod mostom cyklistické a turistické centrum," uviedla pre TASR Mária Halašková z petržalského miestneho úradu. Stavebník totiž minulý rok odstránil hlavné a bočné schodiská, vedúce na Most SNP (na petržalskej strane) vrátane nástupnej plošiny a zrealizoval novú konštrukciu ako základ pre dvojpodlažnú stavbu.



Stavebník však podľa úradu tento zväčšený rozsah potrebných opráv havarijného stavu stavebnému úradu neohlásil a ani nepožiadal o ich povolenie. Práce na stavbe boli po kritike verejnosti v máji 2018 zastavené a doteraz sa čaká na konečne rozhodnutie úradov. Na petržalskej strane pod Mostom SNP sa tak v súčasnosti nachádza rozostavaný dreveno-kovový skelet.



Firma Zemegula, ktorá prevádzkuje reštauráciu, vyhliadku UFO i pláž pri Dunaji, začala minulý rok pod Mostom SNP budovať cyklistické a turistické centrum. Vyplýva to aj z materiálov k predĺženiu prenájmu pozemkov tejto firme, ktoré schvaľovalo v roku 2017 i 2016 bratislavské mestské zastupiteľstvo. Proti prebiehajúcej stavbe sa však zdvihla vlna kritiky. Krajský pamiatkový úrad Bratislava pre TASR uviedol, že žiadne práce na Moste SNP neodsúhlasil a neevidoval od hlavného mesta či stavebníka žiadosť o rozhodnutie v tejto veci. Bývalý primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal v máji 2018 uviedol, že rozumie rozhorčeniu Bratislavčanov a ako povedal, sám ho aj pociťuje. "O tom najnovšom vývoji pod Mostom SNP neboli informovaní oni, ale ani mesto," povedal. Stavebníka primátor tiež požiadal o okamžité zastavenie prác. Firma Zemegula na otázky TASR doteraz nereagovala.