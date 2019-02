Urbánek: Mäso z chorých poľských kráv sa do Trenčína nikdy nedostalo

Hovädzie mäso sa na Slovensko dováža aj z Belgicka, Nemecka, Holandska, Írska či z krajín mimo Európskej únie (EÚ).

Trenčín 5. februára (TASR) - Problémové mäso z chorých poľských kráv sa do Trenčína nikdy nedostalo. Túto skutočnosť potvrdila veterinárna kontrola 1. februára. TASR informoval manažér pre marketing a stratégiu rozvoja Mäsiarstva u Urbánka v Trenčíne Michal Urbánek s tým, že prevádzka sa cíti touto nepravdivou medializáciou podvedená.



„V našej predajni u Urbánka na Námestí sv. Anny v Trenčíne ponúkame výhradne hovädzie mäso slovenského pôvodu, pretože je to požiadavka našich zákazníkov. A to je pre našu firmu zásadné,“ zdôraznil Urbánek.



Ako dodal, produkcia slovenského mäsa však nepokrýva potrebu nášho trhu, čo je podľa neho všeobecne známe aj z vyhlásenia ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej (SNS). Hovädzie mäso sa na Slovensko dováža aj z Belgicka, Nemecka, Holandska, Írska či z krajín mimo Európskej únie (EÚ).



„Preto sme podobne ako iní prevádzkovatelia dokupovali hovädzie mäso, zdôrazňujem, len od certifikovaných dodávateľov s platnými povoleniami EÚ. V tom, že je zdravotne neškodné, sa musíme spoľahnúť na našu európsku legislatívu a kontrolu zo strany Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Mäso zahraničnej produkcie sme zabezpečovali preto, aby sme mali pokrytý celý sortiment hovädzieho mäsa pre prevádzky našich odberateľov, ktorí netrvajú na pôvode hovädzieho mäsa zo slovenských chovov,“ doplnil manažér s tým, že pokiaľ si zákazník želá výhradne slovenské mäso, ako sú napríklad materské a základné školy, tak jeho požiadavkám vyhovejú.



„Sme rozhorčení, že sme boli neprávom medializovaní v súvislosti s predajom problémového hovädzieho mäsa. Chceme zdôrazniť, že sa v tejto kauze cítime byť obeťou my. Dobré meno firmy sme nevybudovali ani za deň, ani za rok. Trvalo to celé generácie. Ako sa ukázalo, pošpiniť našu rodinnú firmu a zmariť roky práce mnohých ľudí je veľmi jednoduché. Na naše verejné lynčovanie stačila medializácia tvrdenia bez dôkazov,“ pripomenul Urbánek.



Ako informovala vo štvrtok (31. 1.) Štátna veterinárna a potravinová správa SR, okrem prevádzok na východe Slovenska a na Kysuciach sa hovädzie mäso z Poľska dostalo aj do prevádzky Mäsiarstvo u Urbánka v Trenčíne. Regionálne veterinárne a potravinové správy vykonali v prevádzkach kontroly.