UŠETRILI:Zimná údržba v Považskej Bystrici bola lacnejšia o 37.000 eur

Údržba stála menej aj napriek dlhotrvajúcemu zimnému obdobiu.

Považská Bystrica 10. mája (TASR) – Údržba miestnych komunikácií počas uplynulej zimnej sezóny bola v Považskej Bystrici lacnejšia o 37.000 eur. Náklady v sezóne 2017/2018 dosiahli takmer 310.000 eur.



Ako informovala hovorkyňa mesta Iveta Kováčiková, údržba stála menej aj napriek dlhotrvajúcemu zimnému obdobiu. „Zimná údržba v meste bola zabezpečená od 13. 11. 2017 do 28. 3. 2018. Zabezpečovali ju tri veľké sypače, tri multikáry, jeden mechanizmus na úzke chodníky, osem traktorov a desať pracovníkov. Pre mimoriadne udalosti boli navyše v rezerve štyri traktory a jedna multikára,“ uviedla Kováčiková.



Po ukončení zimnej pohotovosti sa podľa nej začalo s odstraňovaním materiálu po zimnej údržbe na spevnených plochách a komunikáciách. Následne sa pristúpilo k hĺbkovému čisteniu, ktoré robili ako každoročne po etapách v jednotlivých mestských častiach. Momentálne opravujú poškodené časti miestnych komunikácií.



„Výtlky sa opravujú zarezaním a položením nového asfaltobetónového krytu, podľa stupňa poškodenia sa rieši aj podložie. Výtlky menšieho charakteru a rôzne trhliny sa opravujú tryskovou metódou. Na najviac poškodené komunikácie sa pokladá súvislý asfaltobetónový povrch. Oprava výtlkov prebieha podľa poveternostných podmienok približne od apríla do októbra, najvážnejšie poruchy sa aktuálne opravujú, nasledovať budú sídliská a potom prímestské časti,“ doplnila považskobystrická hovorkyňa.



Ako dodala, štát a Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečujú údržbu štátnych ciest I., II. a III. triedy a prístupových komunikácií do integrovaných mestských častí vrátane niektorých komunikácií v integrovaných častiach. Údržbu miestnych komunikácií zabezpečuje samospráva. Výnimkou sú rôzne súkromné plochy, účelové a vnútroareálové komunikácie.