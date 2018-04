Spis v prípade exstarostu Kalinkova Štefana B. študuje prokurátor

Informácie uviedla hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Bratislava 3. apríla (TASR) – Spisový materiál v prípade bývalého starostu Kalinkova (okr. Senec) Štefana B. spolu s návrhom na podanie obžaloby doručili na Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Pre TASR to uviedla hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.



„Prokurátor po jeho preštudovaní rozhodne o ďalšom postupe," povedala Tökölyová. V korupčnom prípade polícia ukončila vyšetrovanie v marci tohto roka.



Podľa polície mal Štefan B. v súvislosti s podanou urbanistickou štúdiou žiadať od zástupcu vlastníka nehnuteľností na viacerých osobných stretnutiach úplatok buď 20.000 eur alebo prevod vlastníckych práv pozemkov v katastri za to, že predloží danú urbanistickú štúdiu do obecného zastupiteľstva.



Polícia neskôr rozšírila jeho obvinenie aj o ďalší skutok v súvislosti so stavebným konaním. V tomto prípade mal od vlastníka pozemkov žiadať hotovosť najmenej 330.000 eur, resp. 20 percent z hodnoty nešpecifikovaných pozemkov.