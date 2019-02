ÚVO začal správne konanie voči mestu Humenné v dvoch prípadoch

Mestu Humenné hrozí pokuta vo výške päť percent z obstarávacej ceny, čo predstavuje približne 29.000 eur.

Humenné 8. februára (TASR) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) začal voči mestu Humenné správne konanie. Súvisieť má s dvoma zákazkami, ktoré v meste realizovali v roku 2016.



"Môžem potvrdiť, že vzhľadom na to, že boli naplnené podmienky na začatie správneho konania, v súčasnosti prebieha konanie o uložení pokuty. Úrad má lehotu na vydanie rozhodnutia do konca marca tohto roku," informovala TASR hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková s tým, že konanie ešte nie je ukončené, a preto úrad o svojom ďalšom postupe v danej fáze informovať nemôže.



Ako pre TASR uviedol primátor Humenného Miloš Meričko, zákon o verejnom obstarávaní bol podľa ÚVO porušený pri oprave havárie strechy na zimnom štadióne a prístavbe materskej školy na ulici Osloboditeľov. Prvú zákazku realizovala michalovská spoločnosť Uniko s.r.o. za približne 450.000 eur, druhú zas humenská firma TARB-STAV s.r.o. v hodnote necelých 130.000 eur. Podľa protokolov ÚVO, ktoré má TASR k dispozícii, mesto v obidvoch prípadoch uzavrelo zmluvu s uchádzačom, ktorý nemal v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod (obvykle sú to spoločníci, akcionári, tichí spoločníci a niekedy tiež štatutári), pričom toto porušenie malo vplyv na výsledok verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s takýmto uchádzačom.



Mestu Humenné tak podľa Merička hrozí pokuta vo výške päť percent z obstarávacej ceny, čo predstavuje približne 29.000 eur. "Je to dosť nepríjemná záležitosť stará dva roky a za pochybenie bývalého vedenia zrejme budú musieť občania zaplatiť," myslí si primátor, ktorý v prípade neúspechu chce určite využiť možnosť odvolania sa. "Ale s právnikom som si prechádzal možnosti a naozaj, zákon bol porušený a tá päťpercentná pokuta zo zákona vyplýva," skonštatoval.



Bývalá primátorka Humenného Jana Vaľová si nemyslí, že je vhodné medializovať alebo komentovať prebiehajúce procesy, ktoré nie sú ukončené a môžu trvať aj niekoľko mesiacov. "Záujmom serióznych médií by nemalo byť vstupovať do procesu, predbiehať verdikt alebo stanovovať výšku pokuty, ktorá môže byť aj 100 eur," uviedla pre TASR v stanovisku, v ktorom ďalej reagovala len na prípad opravy strechy. "ÚVO potvrdilo transparentnosť verejného obstarávania, čo sa týka ceny zákazky. Tým, že dotknutá firma nebola vylúčená z procesu, mesto ušetrilo 58.000 eur, lebo nasledujúca firma ponúkla cenu vyššiu o spomenutú sumu," vysvetlila.



Administratívnu chybu podľa jej slov spôsobilo zavedenie nového zákona. Firma chybu dodatočne odstránila, a tým preukázala, že je vhodná na spoluprácu s verejným sektorom. "Navyše, v prípade spomínanej zákazky mesto vôbec nemuselo robiť verejné obstarávanie, keďže v prípade zatekania strechy zimného štadióna po veternej smršti išlo o havarijnú situáciu. V záujme transparentnosti boli však nad rámec zákona oslovené viaceré firmy a spomedzi nich bola vybraná firma s najnižšou cenou," uzavrela.