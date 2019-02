ÚVO zamietol námietku vo veci búracích prác v nemocnici na Rázsochách

Na mieste skeletu Rázsoch chce štát vybudovať novú Univerzitnú nemocnicu Bratislava.

Bratislava 18. februára (TASR) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zamietol námietku voči búracím prácam v plánovanej nemocnici na bratislavských Rázsochách. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné, plynie lehota na podanie odvolania. TASR to potvrdila talianska spoločnosť Despe, ktorá sa do tendra na búracie práce za vyše 17,5 milióna eur bez DPH zapojila.



"V tejto chvíli študujeme rozhodnutie ÚVO a plánujeme podať odvolanie na Radu ÚVO. Sme presvedčení, že námietky k posúdeniu hodnotenia kritéria stopercentnej recyklácie a opätovného použitia stavebného odpadu zo skeletu nemocnice Rázsochy neboli posúdené správne," uviedol pre TASR mediálny zástupca spoločnosti Peter Marčan.



Ako pre TASR priblížila hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková, úrad "vyvíja všetko úsilie, aby sa aj v tejto zákazke vydávali rozhodnutia v čo najkratšom čase, samozrejme v rámci zákonných možností". Námietky boli podané na ÚVO koncom decembra. Podľa Zvončekovej úrad začal konať o námietkach "bezodkladne", pričom v zmysle príslušných ustanovení zákona sa konanie o týchto námietkach začalo 31. decembra 2018.



"Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR dňa 9. januára 2019 doručilo dokumentáciu potrebnú na posúdenie námietok. Koncom januára úrad prerušil konanie za účelom doplnenia dokumentácie. Doplnenie dokumentácie z MZ SR bolo úradu doručené 6. februára 2019, úrad mal podľa zákonnej lehoty rozhodnúť do 8. marca, no rozhodnutie vydal už 12. februára 2019," spresnila pre TASR Zvončeková.



Podľa vyjadrenia hovorkyne MZ SR Zuzany Eliášovej je pre rezort "prvoradým záujmom" vybudovať pre Bratislavu špičkovú univerzitnú nemocnicu, o čo sa snaží už tri desiatky rokov. "MZ SR postupuje vo všetkých krokoch maximálne transparentne, korektne a v zmysle platnej legislatívy," spresnila.



Eliášová zároveň zdôraznila, že námietky boli podané na ten istý okruh procesov v aktuálnej verejnej súťaži, na ktoré uchádzač podal predchádzajúce námietky, a ku ktorým už ÚVO vydalo rozhodnutie. "Námietky boli vždy len mierne preformulované, ale s rovnakým obsahom, čo považujeme za zámerné zdržiavanie celého procesu," dodala.



Na mieste skeletu Rázsoch chce štát vybudovať novú Univerzitnú nemocnicu Bratislava. S búraním skeletu sa malo začať na jeseň minulého roka.