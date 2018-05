V Michalovskom okrese pokračuje epidemický výskyt osýpok

Výberová chronológia prípadov osýpok na Slovensku

30. mája 2018: Každá osoba cestujúca do krajiny postihnutej osýpkami, ktorá nie je riadne očkovaná dvoma dávkami vakcíny proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie, upozornil v Bratislave Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v Bratislave. V Európe do konca marca 2018 zaznamenali vyše 4800 prípadov, vlani to bolo 14.600. Najviac prípadov je v roku 2018 vo Francúzsku, Taliansku, Grécku, Rumunsku a Veľkej Británii.



28. mája 2018: ÚVZ SR evidoval v okrese Michalovce štyri prípady osýpok. Ide o osoby vo veku 12 až 19 rokov, ktoré neboli proti tomuto ochoreniu očkované. Hlavný hygienik SR Ján Mikas v Bratislave informoval, že prípady zaznamenali od 7. do 24. mája. Tri z nich boli importované z Veľkej Británie, jedno ochorenie bolo v epidemiologickej súvislosti s importovanými prípadmi.



23. mája 2018: ÚVZ SR evidoval v tomto roku dva nové prípady osýpok u Slovákov, ktorí pracujú v Rakúsku. Išlo o 40-ročnú ženu a 46-ročného muža z Bratislavského kraja. Hlavný hygienik SR Ján Mikas v Bratislave upozornil, že podľa poslednej kontroly v Bratislavskom kraji klesla zaočkovanosť proti osýpkam pod hranicu 95 percent.



06. februára 2018: Na území Srbska sa vyskytla epidémia osýpok. Na následky choroby zomreli dve osoby. Informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR v Bratislave. Prvý prípad ochorenia bol zaregistrovaný v októbri 2017 a podľa informácií srbského inštitútu pre verejné zdravie je v Srbsku registrovaných 1608 prípadov nakazených.



08. januára 2018: V Bratislavskom kraji (BSK) vzrástol počet pacientov s osýpkami, Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave zaregistroval šieste ochorenie. "Posledný prípad bol zaznamenaný u 55-ročného muža z okresu Bratislava III. Prípad bol nahlásený z Kliniky infektológie a geografickej medicíny (KIGM) v Bratislave 2. januára," informoval RÚVZ.

Osýpky k tomuto dňu postihli tri ženy a troch mužov. Protiepidemické opatrenia vo všetkých šiestich prípadoch boli zabezpečené. Piatich pacientov už prepustili z nemocnice, posledný pacient ešte v nej zostáva, uviedol RÚVZ.



06. januára 2018: V BSK stúpol v decembri 2017 počet pacientov s osýpkami, RÚVZ v Bratislave zaznamenal pred Vianocami piate ochorenie. Posledný prípad bol zaznamenaný u 45-ročnej ženy, ktorá bola hospitalizovaná na Klinike infektológie a geografickej medicíny v Bratislave dňa 21. decembra 2017, informoval RÚVZ.



22. decembra 2017: V Bratislave potvrdili štvrtý prípad osýpok. Štyridsaťjedenročná žena ležala v nemocnici na Kramároch. Tento mesiac sa osýpkami nakazili aj dvaja muži (39 a 35 rokov) a žena (43 rokov) z Bratislavy.



20. decembra 2017: V Bratislave potvrdili ďalší prípad osýpok. Išlo o tretieho pacienta v hlavnom meste. Informovala o tom UNB a bratislavskí regionálni hygienici. Nakazenou bola 43-ročná žena, v prvých dvoch prípadov šlo o mužov. Osýpky dostala podľa hygienikov s najväčšou pravdepodobnosťou od nich.



14. decembra 2017: Dvaja muži (39 a 35) nakazení osýpkami pracovali v rovnakej spoločnosti sídliacej v Bratislave. Vzájomne sa preto mohli nakaziť v priestoroch budovy, pripustili hygienici. Tí vo firme vykonali štátny zdravotný dozor. Dvaja nakazení muži boli hospitalizovaní v nemocnici na Kramároch.



13. decembra 2017: Hygienici potvrdili v Bratislave druhý prípad osýpok. Ako v prvom prípade išlo o muža, bol hospitalizovaný na Kramároch.



08. decembra 2017: Na Kramároch ležal pacient s osýpkami. Muža (39) hospitalizovali 05.12.2017. V Univerzitnej nemocnici Bratislava bol prijatý pacient v klinickom stave zodpovedajúcom vírusovému ochoreniu morbil.



28. júla 2017: V súvislosti s výskytom osýpok v niektorých regiónoch Talianska (najmä Lazio, Piemonte, Lombardia, Veneto), MZVaEZ SR odporučilo Slovákom, ktorí nie sú zaočkovaní proti osýpkam, prípadne v minulosti neprekonali osýpky, zvážiť cestu do regiónov, v ktorých sa vyskytujú osýpky.



12. júna 2017: Osýpky stále strašia Európu, nové prípady výskytu hlásili v niektorých dovolenkových destináciách. Slovenskí rodičia by mali preto zvážiť cestovanie s neočkovanými deťmi do týchto krajín, upozornil ÚVZ SR. Nové prípady hlásili napríklad v Taliansku, Bulharsku či Česku, aj vo Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, Veľkej Británii, Rumunsku.



25. apríla 2017: Zdravotné poisťovne reagovali na hrozbu importovania osýpok na Slovensko. Povinné očkovanie proti tomuto ochoreniu uhradia rizikovým skupinám aj mimo platného očkovacieho kalendára a bez ich predchádzajúceho súhlasu, čo nie je bežný postup.



24. apríla 2017: Hygienici potvrdili na Slovensku importovaný prípad osýpok. Išlo o muža (25) s trvalým pobytom v Taliansku. Jeho ochorenie malo ľahký priebeh, proti osýpkam očkovaný nebol. Nahlásila ho Klinika infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.



25. marca 2017: Zaočkovanosť pri všetkých druhoch povinného očkovania prekračuje na Slovensku potrebných 95 percent na zabezpečenie kolektívnej imunity, výnimkou je očkovanie proti osýpkam, ružienke a mumpsu (MMR). Nižšia zaočkovanosť sa týka detí narodených v roku 2014.



20. marca 2017: MZVaEZ SR varovalo Slovákov pred vysokou pravdepodobnosťou vývozu infekcie osýpok z Rumunska. Vírus bol vysoko nákazlivý a šíri sa vzduchom kašľaním a kýchaním. Národný inštitút verejného zdravia Rumunska informoval, že k 10. marcu boli osýpky diagnostikované u 3446 ľudí, pričom ochorenie si vyžiadalo dovtedy 17 detských obetí, informoval v Bratislave rezort diplomacie.



06. marca 2017: Na Slovensku v tomto roku nenahlásili domáce ani importované ochorenie na osýpky. Posledný importovaný prípad osýpok sa na Slovensku zaznamenal v roku 2012. Proti osýpkam je podľa ÚVZ SR zaočkovaných potrebných, vyše 95 percent detskej populácie. Výnimkou je ročník 2014, kde celoslovenská zaočkovanosť dosiahla 94,5 %. Posledné domáce ochorenia sa u občanov SR vyskytli v roku 1998.



12. marca 2016: Aj v roku 2015 odmietli povinné očkovanie svojich detí stovky rodičov. V roku 2015 bolo v SR evidovaných 623 kompletných odmietnutí povinného očkovania. Čiastočné odmietnutie, len proti niektorým ochoreniam, bolo zaznamenané v 1131 prípadoch.



03. mája 2015: Lekári upozornili, že zaočkovanosť proti osýpkam, ružienke a mumpsu klesla na Slovensku na rizikovú úroveň.

Michalovce 31. mája (TASR) - V Michalovskom okrese, konkrétne v obci Drahňov, pokračuje epidemický výskyt osýpok. Najnovšie sa tam potvrdili dva nové prípady. TASR informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.priblížila Daša Račková z Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) s tým, že v spomínanej obci evidujú od 7. do 30. mája celkovo 13 prípadov osýpok, z toho tri sú importované z Veľkej Británie.doplnila.Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach podľa jej ďalších slov naďalej pokračuje vo vykonávaní príslušných protiepidemických opatrení na zabránenie šírenia osýpok.upozornila.Ako ďalej uviedla, ÚVZ SR zároveň naďalej pozorne monitoruje epidemiologickú situáciu vo výskyte osýpok na Slovensku aj v Európe a v prípade zmeny v epidemiologickej situácii okamžite prijíma všetky potrebné opatrenia.dodala. Prípady osýpok na Slovensku ÚVZ SR nahlási do Európskeho systému rýchleho varovania.O prvých prípadoch zavlečenia osýpok na dolný Zemplín ÚVZ SR informoval na začiatku tohto týždňa.