UZAVRETÁ DIAĽNICA:Na bratislavskom Moste Lafranconi tlie náves kamiónu

Bratislava 23. júla (TASR) - Bratislavskí hasiči zasahujú na diaľnici D1 v smere na Most Lafranconi. Dôvodom zásahu má byť to, že náves kamióna, ktorý preváža drevenú štiepku, tleje. Diaľnica je v smere na Most Lafranconi momentálne uzavretá. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Katarína Križanová.



Ako priblížila, zasahujúci príslušníci náves monitorujú termokamerami a z dôvodu stúpajúcej teploty ho ochladzujú vodou, aby zamedzili vypuknutiu požiaru. "Teplota vonkajšieho plášťa sa zvyšuje. Hasiči kamión presunú na Bratskú ulicu, kde náves otvoria a budú pokračovať v lokalizačných a likvidačných prácach," uviedla Križanová s tým, že na mieste zasahuje takmer dvadsiatka hasičov.