Územné rozhodnutie k 2. etape električky v Petržalke je neprávoplatné

Bratislava 29. januára (TASR) - Rozhodnutie o umiestnení stavby k projektu druhej etapy električkovej trate v bratislavskej Petržalke Bosákova - Janíkov dvor nie je právoplatné. Hoci ho ešte v novembri 2018 vydal hlavnému mestu petržalský stavebný úrad, voči rozhodnutiu sa odvolali traja účastníci konania. Pre TASR to potvrdil bratislavský magistrát i mestská časť Petržalka. Hlavné mesto naďalej deklaruje, že stihne dokončiť projekt najneskôr do konca roka 2023. Dovtedy môže totiž Bratislava počítať aj s európskymi peniazmi.



"Voči územnému rozhodnutiu sa odvolali účastníci konania a ich odvolanie je preto momentálne v štádiu posudzovania odvolacím orgánom, v našom prípade Okresným úradom Bratislava," uviedla mestská časť Petržalka. Magistrát napriek tomu tvrdí, že už pracuje na projektovej dokumentácii ku stavebnému konaniu. "Projekt predĺženia električkovej trate do Petržalky je jedným z prioritných dopravných projektov vedenia mesta a podľa harmonogramu prác je ukončenie stavby v roku 2023 reálne," uviedlo hlavné mesto. Magistrát má vytvorenú pracovnú skupinu odborníkov, ktorá v tomto čase zasadá takmer denne.



Po získaní stavebného povolenia by malo nasledovať vysúťaženie zhotoviteľa stavby a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na získanie financovania prostredníctvom európskych zdrojov cez Operačný program integrovaná infraštruktúra (OPII). Projekt musí byť preto zrealizovaný najneskôr v roku 2023. Pred troma rokmi ešte mesto predpokladalo začatie stavby v roku 2018 a dokončenie v roku 2020. Riešenie námietok obyvateľov, odborníkov či dopravných policajtov však stálo mesto rok a sedem mesiacov.



Predĺženie električkovej trate až po Janíkov dvor má odbremeniť súčasnú dopravnú situáciu v Petržalke. Električková trať bude mať celkovú dĺžku 3,8 kilometra, sedem zastávok v úseku od Rusovskej cesty po Janíkov dvor cez centrálnu petržalskú os. Súbežne s radiálou budú vybudované cyklotrasy, cesty, ako aj chodníky k zastávkam. Predpokladané náklady na projekt sú 114 miliónov eur s DPH. Hlavné mesto zároveň spolu s Petržalkou pracujú aj na rozvoji celého územia, ktorým nová električková trať bude viesť.