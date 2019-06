Uzemnenie lietadiel Boeing 737 Max sa prevádzky letiska nedotklo

Ak nenastanú počas roka iné nepredvídané situácie, Letisko M. R. Štefánika by podľa hovorkyne aj v tomto roku malo vybaviť spolu na prílete a odlete približne rovnaký počet cestujúcich ako vlani.

Bratislava 22. júna (TASR) – Uzemnenie lietadiel typu Boeing 737 Max sa plynulosti dopravy na bratislavskom letisku výraznejšie nedotklo. Vo svojej flotile ich mali len dve letecké spoločnosti, ktoré prevádzkujú pravidelné lety z Bratislavy. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika Veronika Ševčíková.



Lietadlá tohto typu mal vo svojej flotile dopravca Smartwings, ktorý zabezpečuje pravidelné lety len počas letnej sezóny od júna do septembra a mimo sezóny charterové lety do Ománu. Rovnako ich mal vo flotile dopravca flydubai, ktorý zabezpečuje pravidelné lety do Dubaja.



"Dopravca flydubai však i doposiaľ využíval na prevádzku pravidelných liniek z Dubaja do Bratislavy a späť najmä Boeingy 737-800 a týmto typom lietadiel zabezpečuje aj všetky ďalšie plánované lety," priblížila Ševčíková. Zároveň dodala, že Smartwings zredukoval naplánované letné pravidelné i charterové linky či frekvencie liniek. Napriek tomu však v pravidelnej doprave plánuje vykonať viac letov ako vlani, pretože otvoril novú pravidelnú linku do Antalye s frekvenciou 14-krát týždenne, teda dvakrát denne. "Svoje lety vykonáva lietadlami typu Boeing 737-800 či inými typmi lietadiel," doplnila.



Ševčíková uviedla, že redukciu niektorých letov Smartwings nahradili iní charteroví dopravcovia podľa objednávok cestovných kancelárií. Charterové lety od dopravcov si objednávajú priamo cestovné kancelárie, ktoré v letnom období využívajú pre lety do dovolenkových letovísk okrem dopravcu Smartwings aj služby iných dopravcov.



Ak nenastanú počas roka iné nepredvídané situácie v civilnom letectve, Letisko M. R. Štefánika by podľa hovorkyne aj v tomto roku malo vybaviť spolu na prílete a odlete približne rovnaký počet cestujúcich ako vlani, teda viac ako 2 milióny cestujúcich.