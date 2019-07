V 1.polroku 2019 bolo v okrese Malacky 80 požiarov

Celkovú škodu vyčíslili na 1.971.800 eur.

Bratislava/Malacky 29. júla (TASR) – Za prvých šesť mesiacov roka 2019 vzniklo v okrese Malacky 80 požiarov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to len o tri prípady viac, no oveľa vyššia, až o 1.833.500 eur, je celková škoda, ktorá bola požiarmi spôsobená. Informovalo o tom Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Malackách.



Celkovú škodu vyčíslili na 1.971.800 eur (138.300 eur v 1. polroku 2018). Pod celkovú výšku sa najvýraznejšie podpísali následky aprílového požiaru v priemyselnom areáli v Zohore. Škodu po požiari, ktorý zachvátil dve haly a ich okolie, vyčíslili na 1.768.000 eur.



Odhad uchránených hodnôt po uhasení vzniknutých požiarov je vo výške 4.730.050 eur. "Pri požiaroch nikto nezomrel, no zranilo sa 12 osôb, väčšina (10) pri požiari v priemyselnom parku,“ dodali hasiči.



Najčastejšou príčinou vzniku požiaru bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou (19 prípadov), v približne rovnakom počte (18) udalostí sa príčinu zistiť nepodarilo. Najviac požiarov (16) likvidovali v okresnom meste Malacky, v 11 prípadoch zasahovali hasiči v Plaveckom Štvrtku.