V Archeologickom múzeu Veľkej Moravy v Bojnej pribudnú nové expozície

Bojná 25. marca (TASR) – Obec Bojná v okrese Topoľčany plánuje rozšíriť Archeologické múzeum Veľkej Moravy o nové expozície. Pribudnúť by mali nové nálezy z hradiska Valy, ktoré sa podarilo archeológom objaviť na jeseň minulého roka, ale aj replika hrobu slovanského bojovníka zo Závady, ktorý je najbližším kostrovým nálezom bojovníka v tejto lokalite. „Chceli by sme verejnosti predstaviť železný poklad, ktorý objavili archeológovia vlani na jeseň na predhradí. Pozostával z 36 sekerovitých hrivien, zubadla z konského postroja, dvoch kľúčov od slovanského obydlia či ďalších železných predmetov,“ informoval starosta Bojnej Jozef Stankovský.



Expozíciu doplní pamätná zberateľská minca k 1150. výročiu uznania slovanského liturgického jazyka, ktorú uviedlo do života Nitrianske biskupstvo koncom februára tohto roka. Na averze mince je citácia plakety z Bojnej, ktorá symbolizuje rané kresťanstvo na našom území. Novinkou, ktorá by mala pribudnúť v múzeu v Bojnej ešte do začiatku letnej turistickej sezóny, bude 3D vizualizácia hradiska. “V budúcnosti uvažujeme o virtuálnej prehliadke hradiska, ktorú by mohli absolvovať návštevníci priamo v múzeu,“ povedal Stankovský.



Archeologické múzeum Veľkej Moravy zriadila obec Bojná v roku 2012 v zrekonštruovanej budove obecného úradu. Projekt múzea nadviazal na stálu archeologickú výstavu, ktorá bola od roku 2007 umiestnená v miestnom kultúrnom dome. Základ expozície tvoria predovšetkým vzácne nálezy z Veľkomoravského hradiska objaveného v katastri Bojnej, ktoré je významnou archeologickou lokalitou s nálezmi predovšetkým z 9. storočia.



Návštevníci múzea môžu vidieť šperky, poľnohospodárske nástroje, rôzne predmety v tvare kríža, kopije, hroty šípov či jazdecké ostrohy. Vystavené sú aj viaceré unikátne artefakty, medzi nimi nákončie honosného meča, striebrom tauzované s figurálnymi motívmi, ktoré je absolútnym unikátom v celom slovanskom svete. Nechýbajú pozlátené plakety, ktoré majú súvisieť s kristianizáciou nášho územia pred príchodom cyrilo-metodskej misie, či celý odlievaný zvon, ktorý dodnes zvoní. Je jedným zo štyroch zvonov, ktoré sa zo začiatku 9. storočia zachovali v rámci celej Európy. Múzeum ročne navštívi zhruba 3000 návštevníkov, mnohí z nich prichádzajú zo zahraničia.