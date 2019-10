V areáli UPJŠ vysadili niekoľko stromov, spolu ich má pribudnúť 60

Košice 21. októbra (TASR) – Desať drevín pribudlo v pondelok v areáli Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Vysadili ich pri príležitosti 60. výročia založenia univerzity a Medzinárodného dňa stromov. Túto jeseň ich plánujú vysadiť dokopy 60. Ako TASR informovala hovorkyňa UPJŠ Linda Babušík Adamčíková, chcú tak prispieť k skvalitneniu životného prostredia.



V univerzitnom areáli na Moyzesovej ulici pribudlo celkovo sedem stromov a tri kríky. Medzi objektmi Aristoteles, Minerva a Univerzitnou knižnicou UPJŠ bol vysadený hybridný ružovo kvitnúci pagaštan mäsový. Pred budovou Aristoteles pribudli lipa veľkolistá, pagaštan konský, štyri kusy katalpy fargesovej a tri kusy tavole kalinolistej 'Diabolo'. „Všetky výpestky sú v kategórii dobre pripravenej na výsadbu. Majú založený dobre formovaný a hustý koreňový bal, ktorý zaručuje šancu na úspešné prijatie. Dreviny boli dopestované a prepravované v objemných plastových pestovateľských nádobách. Sadenice majú primerané, dostatočne veľké rozmery vhodné do reálnych podmienok výsadby v mestskom prostredí, no spadajú ešte do kategórie veľkosti zvládnuteľnej pri výsadbe ľudskou silou bez významnejšej technickej podpory,“ uviedol Robert Gregorek z Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach, ktorý sa podieľal na príprave výsadby stromov v spolupráci s pracovníkmi krajského pamiatkového úradu a Rektorátu UPJŠ.



„V ďalšom období by sme chceli vysadiť celkovo 60 stromov v univerzitných areáloch po celých Košiciach, keďže univerzita si tento rok pripomína 60. výročie svojho založenia,“ povedal rektor UPJŠ v Košiciach Pavol Sovák. Univerzita tak chce nadviazať na jeden z cieľov zo zverejneného dokumentu s názvom UPJŠ v Košiciach ako budúca zelená univerzita v budúcom zelenom meste. „Máme aj ďalšie plány. Chceme revitalizovať trávnaté plochy tak, ako sme na to zvyknutí vo veľkých univerzitných centrách, kde študenti majú možnosť po tej tráve chodiť, sadnúť si na ňu a tráviť na nej chvíle oddychu medzi výučbou,“ dodal Sovák s tým, že tak plánujú urobiť na budúci rok.