V aule Univerzity Komenského inaugurovali nového rektora a dekanov

Bratislava 13. marca (TASR) – Pravda, adekvátna racionalita, excelentnosť a kvalita, ale aj stavanie na stáročiami osvedčených tradíciách, to sú podľa nového rektora Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Mareka Števčeka hodnoty, na ktorých by mala univerzita stavať. Spolu s novými deviatimi dekanmi a dekankami jednotlivých fakúlt bol v stredu inaugurovaný do funkcie v aule UK.



"Rád by som ju (univerzitu, pozn. TASR) videl na výslní nielen slovenského vysokého školstva, ale minimálne stredoeurópskeho vysokého školstva. Rád by som ju videl ako špičkovú, rešpektovanú a dôveryhodnú ustanovizeň, ktorá keď niečo povie a zaujme stanovisko, tak všetci počúvajú," uviedol pre TASR Števček.



Na otázku, či môže a dokáže univerzita konkurovať svetovým univerzitám, odpovedal, že v mnohých odboroch je to tak už v súčasnosti. "V mnohých odboroch máme špičkovú svetovú kvalitu, v mnohých ďalších máme minimálne celoeurópsku úroveň," poznamenal Števček. Pripúšťa, že niektoré odbory sú slabšie. Podotýka však, že univerzita je obrovský konglomerát 800 študijných programov, kde sa nedá mať všetky z nich špičkové a svetové. "To je utópia. Ale bol by som rád, keby sa percento špičkových pracovísk zvyšovalo," doplnil Števček.



Počas svojho prvého štvorročného funkčného obdobia by chcel vtisnúť univerzite pečať na ďalšiu storočnicu a budovať na tom dobrom, čo univerzita za prvých 100 rokov fungovania vybudovala. Chce byť tiež integrujúcim prvkom pre akademickú obec. "Treba hľadať to, čo nás spája. Aby sme boli dôstojnou protiváhou jednak štátnej moci, ale v tom verejnom diskurze, aby sme prinavrátili aspoň v nejakej miere to postavenie, ktoré univerzity od stredoveku mali a postupne, sa mi zdá, strácajú," dodal Števček.



Vzťahy a doterajšiu spoluprácu s Univerzitou Komenského v Bratislave hodnotí pozitívne aj prorektor Karlovej univerzity v Prahe Jan Royt. "Ten vzťah univerzít je už od vzniku, koexistencia je od začiatku zrejmá. Ako najúspešnejšia slovenská univerzita je nám Univerzita Komenského blízka práve v rade odborov, kde dosahuje špičku," zhodnotil Royt, ktorý verí v pokračovanie dobrej spolupráce.



"Je to dôležité. Sme v jednom európskom priestore a musíme prechovávať európske hodnoty, ktoré sú nám spoločné," myslí si prorektor. Medzi hodnoty, ktoré by mala univerzita vyznávať, radí pravdivosť vedeckého poznania, boj proti poverám, státie na pevných koreňoch slobody a hodnoty európskej civilizácie. "Univerzite prajem, aby to rektorské žezlo, ktoré rektor dnes držal, aby tá palica, podobne ako mal Mojžiš, bola zbraňou proti nepriateľom vzdelania," poznamenal Royt.



Inaugurovaní boli aj deviati noví, respektíve staronoví, dekani a dekanky jednotlivých fakúlt univerzity. Tí oficiálne do funkcií nastúpili k 1. februáru, respektíve 1. marcu. Rektor UK inauguroval Juraja Šteňa (dekan Lekárskej fakulty UK), Eduarda Burdu (dekan Právnickej fakulty UK), Martina Slobodníka (dekan Filozofickej fakulty UK), Petra Fedora (dekan Prírodovedeckej fakulty UK), Editu Partovú (dekanka Pedagogickej fakulty UK), Mariána Vanderku (dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK), Andreu Čalkovskú (dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine), Daniela Ševčoviča (dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK) a Michala Greguša (dekan Fakulty managementu UK).



Pokračujú Lucia Mokrá (dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK), Pavel Mučaji (dekan Farmaceutickej fakulty UK) a Vladimír Thurzo (dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK), ktorým sa nekončí funkčné obdobie. Evanjelickú bohosloveckú fakultu UK vedie Milan Jurík.