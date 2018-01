V B. Bystrici malo vlani trvalý pobyt 76.641 ľudí

Štatistiky matriky zaznamenali minulý rok 1243 úmrtí, Banskobystričanov bolo 716, z toho 341 mužov.

Banská Bystrica 31. januára (TASR) – V meste pod Urpínom sa vlani narodilo 1203 bábätiek, z toho 395 Banskobystričanov a 359 Banskobystričaniek. Najobľúbenejším dievčenským menom zostáva Ema (Emma) a v rebríčku chlapčenských vedie Jakub. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



Hoci rodičia siahajú pri výbere najmä po menách ako Lukáš, Tomáš, Adam, Michal, Martin, Oliver, Samuel, Peter, Matúš, Sebastián, Matej či Šimon, mnohí sa čoraz viac nechávajú inšpirovať zahraničnými a netradičnými menami ako Angel, Luka, Luo i Ozan.



"Z dievčenských mien sú obľúbené Hanky, Ninky, Sofky, Zuzky, Alžbetky, Adelky, Lucky, Mišky či Natálie a Nelky. K netradičným menám v knihe narodení pribudla Delilah, Letty, Ruby, Sirine, Zuna, Tajana, Aurora a Astrid," priblížila Marta Čellárová, vedúca banskobystrického oddelenia matriky a ohlasovne pobytu.



"Do mesta pod Urpínom sa vlani prisťahovalo 1073 ľudí, odsťahovalo sa ich približne 1280. Najčastejšie odišli do okolitých miest a obcí, no za krajinu bývania si volili aj Českú republiku, Švajčiarsko, Rakúsko, Veľkú Britániu, Španielsko, Taliansko, Poľsko, Nemecko, Holandsko i Francúzsko," dodala Čellárová.



K 31. decembru 2017 malo v krajskej Banskej Bystrici trvalý pobyt 76.641 obyvateľov, z toho 40.688 žien.