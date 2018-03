V B. Bystrici sa stretnú učitelia, ktorí chcú meniť školy k lepšiemu

Konferencia je určená predovšetkým pre učiteľov a učiteľky základných a stredných škôl, ale aj študentov pedagogických fakúlt.

Banská Bystrica 26. marca (TASR) - Ako učiť deti pre budúcnosť, vzdelávať kvalitne a pritom zbytočne nestrácať energiu alebo ako to vyzerá v škole, ktorú majú žiaci natoľko radi, že o nej napísali knihu. Aj takéto otázky sa budú rozoberať na konferencii Pedagogickí hrdinovia, ktorú usporiada Komenského inštitút v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela (UMB) 27. marca v priestoroch Školy u Filipa v Banskej Bystrici.



Na konferenciu príde 150 učiteľov, ktorí sa chcú inšpirovať a vzdelávať v tejto oblasti. Od Niky Klimovej, študentky Pedagogickej fakulty UMB, sa dozvedia, čo sa stane, keď katedra umožní realizovať vlastné sny. Slavomír Matejka, riaditeľ ZŠ Pliešovce, zase popíše cestu učiteľa za šťastím. Účastníci aktuálneho ročníka Komenského inštitútu obohatia program divadelným predstavením.



Druhý ročník konferencie so sebou prináša aj niekoľko osobností. Daniel Hevier prezradí, ako učiť deti pre budúcnosť, Robert Čapek zase odhalí, ako zdvojnásobiť pracovný výkon s polovičnou námahou a Rudolf Tesár predstaví Skillandiu – digitálny nástroj, vďaka ktorému môžu učitelia učiť zaujímavo, interaktívne a moderne. Žiačky Alma, Jamila a Lara – Luna opíšu berlínsku evanjelickú školu, ktorú majú natoľko rady, že o nej napísali knihu.



Konferencia na workshopoch s lektormi ponúkne účastníkom možnosť dozvedieť sa viac aj o témach, ktoré v slovenskom školstve dlhodobo absentujú. Koučka Lucia Ondrejkovičová Obenau predvedie, ako počas vyučovania udržať pozornosť a energiu žiakov, Lenka Rovňanová a Lívia Nemcová načnú tému sexuálnej výchovy, Silvia Szaboová ukáže, ako to vyzerá keď deti učia deti a mnoho ďalšieho.



Konferencia je určená predovšetkým pre učiteľov a učiteľky základných a stredných škôl, ale aj študentov pedagogických fakúlt. Prináša lektorov, témy a účastníkov Komenského inštitútu – priestoru pre pedagogických lídrov, do ktorého sa môžu aj tento rok prihlásiť učitelia z celého Slovenska.



