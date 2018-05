V Balneologickom múzeu v Piešťanoch môžu ľudia vidieť zbierku amonitov

Unikátna zbierka vznikala od 90. rokov mojimi vlastnými zbermi, výmenami alebo kúpou.

Bratislava/Piešťany 24. mája (TASR) - Amonity sú pomerne veľké morské organizmy, ktoré dokumentujú prítomnosť mora nad dnom, ktoré je v súčasnosti povrchom Slovenska. Vznikli pred 200 miliónmi rokov, ešte v období pred dinosaurami. Široká verejnosť ich môže vidieť v priestoroch Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch do 8. júla.



"Zbierka vznikala od 90. rokov mojimi vlastnými zbermi, výmenami alebo kúpou. Podstatná bola vždy presná lokalizácia nálezu. Neskôr po neoficiálnom založení Geoklubu Piešťany sa postupne pridali aj jeho ďalší členovia, ktorí aktívne pomáhali pri budovaní zbierky," povedal Tomáš Mlynský, autor výstavy a doktorand Ústavu Vied o zemi Slovenskej akadémie vied (SAV).



Amonity sú hlavonožce príbuzné chobotniciam a boli to vedúce skameneliny. "Podľa nich sa 'kamene', v ktorých sa zachovali, dajú datovať presnejšie ako fyzikálnymi metódami," vysvetlil Peter Vršanský z Ústavu vied o Zemi SAV.



Výstava sa skladá z viac ako 1000 jedincov nazbieraných v 30 lokalitách Slovenska. Výstava je rozdelená na tri časti. V prvej sa návštevníci môžu oboznámiť so základnými pojmami týkajúcimi sa amonitov, ale aj geológie a paleontológie ako takej. Dozvedia sa, že amonity sú vyhynutá skupina hlavonožcov, ktorá svoj najväčší rozvoj dosiahla v druhohorách, a sú dôležitými vedúcimi skamenelinami. Na základe ich nálezov môžeme stanoviť relatívny vek hornín. Druhá časť výstavy sa zaoberá evolúciou amonitov a posledná predstavuje vzácne nálezy z územia Slovenska.



V auguste sa časť materiálu pochádzajúceho z náleziska v Chtelnici presunie po doplnení o ostatnú faunu do zrekonštruovaného kaštieľa v obci. "Tieto fosílie sú prístupné naozaj každému. Každý môže skúmať krásu našich hôr a sedimentov v údoliach a prispieť k vedeckému poznaniu. Je to téma aj pre úplných laikov, aj pre vysokých profesionálov. Niektoré druhy amonitov boli opísané pre celosvetovú vedu z nášho územia," zdôraznil význam výstavy Vršanský.