V Banskej Bystrici otvorili výstavu známeho maliara D. Holescha

Banská Bystrica 17. októbra (TASR) - Banskobystrický rodák, maliar Dionýz Holesch, ktorý však podstatnú časť života prežil v zahraničí, má v týchto dňoch výstavu v tamojšom Thurzovom dome. Stredoslovenské múzeum (SSM) ju usporiadalo pri príležitosti 35. výročia umelcovho úmrtia.



Ako pre TASR uviedla manažérka múzea Martina Saktorová, Holesch dobyl svojou tvorbou takmer celý svet, no v rodnej Banskej Bystrici, žiaľ, upadol do zabudnutia. "SSM preto pripravilo prvú samostatnú výstavu jeho obrazov na Slovensku, tvorenú dielami zo zbierky Štefana Kúseka a ďalších súkromných zberateľov, ale aj z vlastných zbierok," uviedla.



Umelec sa narodil 9. februára 1910 v banskobystrickej aristokratickej rodine. Po štúdiách a absolvovaní povinnej vojenskej služby v Československej armáde sa rozhodol emigrovať. Vycestoval do Číny, kde už pôsobil jeho brat. "V tom čase ešte začínajúci umelec netušil, že zo Slovenska odchádza navždy," poznamenala Saktorová.



V nasledujúcich rokoch žil a pôsobil v Číne, Hongkongu, Japonsku, na Filipínach, Bali, v Austrálii, USA, Kanade, Anglicku, Mexiku, Francúzsku, Taliansku, Rakúsku, Nemecku a v Španielsku. "Jeho umenie obdivovali a kupovali zberatelia po celom svete," pripomína pracovníčka múzea.



Holesch maľoval najmä portréty, mestské veduty a krajinky. Od príchodu do USA v roku 1945 sa dominantnou témou jeho diel stali kone v neustálom pohybe. Mal množstvo samostatných výstav po celom svete, získal viacero ocenení, jeho obrazy sa nachádzajú vo významných svetových galériách a múzeách, ako i v súkromných zbierkach.



"Dionýz Holesch po sebe zanechal výraznú stopu vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobil, rodná Banská Bystrica o ňom však nevie. Stredoslovenské múzeum je jedinou verejnou inštitúciou na Slovensku, ktorá má vo svojich zbierkových fondoch diela Dionýza Holescha. Radi vzdávame hold Banskobystričanovi, ktorého blízki príbuzní stále žijú v našom meste," uviedla k výstave, ktoré potrvá do 13. januára 2019, Elena Martincová, dočasne poverená výkonom funkcie riaditeľky SSM.